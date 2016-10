Landeszeitung Lüneburg: Deutschland hinkt meilenweit hinterher - Verbraucherschützer Oliver Huizinga fordert im Hinblick auf übergewichtige Kinder eine Zuckerabgabe und Werbebeschränkung

(ots) - 15 Prozent der Kinder in Deutschland sind zu

dick, weltweit sind 42 Millionen Kinder unter 5 Jahren übergewichtig

oder sogar fettleibig. Bei den Erwachsenen ist es jeder Dritte. Daher

haben der Verband der Kinder- und Jugendärzte sowie die WHO Alarm

geschlagen und eine Zuckersteuer gefordert, denn der Konsum von süßen

Erfrischungsgetränken gilt als eine der Ursachen für

Gewichtsprobleme. Oliver Huizinga, Experte für Kinderernährung bei

der Verbraucherorganisation foodwatch, sagt im Gespräch mit unserer

Zeitung, dass die Politik dringend Regelungen auf den Weg bringen

müsse. Andere Länder seien schon weiter. Er befürwortet eine

Zuckerabgabe für die Hersteller.



80 Liter zuckersüße Getränke konsumiert der Bundesbürger im

Schnitt pro Jahr. Welche Risiken birgt erhöhter Zuckerkonsum?



Oliver Huizinga: Gerade die zuckergesüßten Getränke sind ein

Sonderfall, denn schon vergleichsweise geringe Mengen erhöhen das

Risiko für chronische Krankheiten. Wenn man zum Beispiel täglich eine

Dose Cola trinkt, erhöht sich die Gefahr, Typ2-Diabetes oder

Fettleibigkeit oder andere chronische Krankheiten zu bekommen. Das

sind wirklich gefährliche Produkte. Daher ist es besonders wichtig,

dass die Politik hier Maßnahmen unternimmt, um den Zuckergehalt

dieser Getränke zu reduzieren und den Konsum zu verringern.



Ist es richtig, wie WHO und der Bundesverband der Kinderärzte

fordern, den Zucker zu besteuern - schließlich gibt es auch andere

Ursachen, die zu Übergewicht und Diabetes führen können?



Huizinga: Selbstverständlich gibt es dafür verschiedene Ursachen,

so, wie auch Lungenkrebs verschiedene Ursachen hat. Trotzdem ist es

richtig, dass man auch den Tabak, der nun mal Krebs verursachen kann,

gezielt besteuert, um den Konsum zu verringern, was auch

funktioniert, wie Statistiken belegen. Für die Zuckergetränke



schlagen wir eine Abgabe vor, d.h. die Hersteller zahlen - so wie es

in Großbritannien ab 2018 praktiziert werden soll - eine Strafe, wenn

sie besonders viel Zucker in die Getränke mischen. Damit wird ein

finanzieller Anreiz geschaffen, Rezepturen zu verbessern, also den

Zuckeranteil zu reduzieren. Die Einnahmen sollen dann zweckgebunden

verwendet werden, zur Förderung gesunder Kinderernährung.



Besteht dann nicht die Gefahr, dass diese Abgabe am Ende doch auf

die Verbraucher abgewälzt wird?



Huizinga: Das Hauptziel einer solchen Regelung ist, dass die

Hersteller den Zuckergehalt der sogenannten Erfrischungsgetränke

senken. Wenn sie das tun, müssen sie diese Abgabe nicht zahlen. Die

zuckerarmen, die zuckerfreien und die süßstofffreien Produkte wären

gar nicht von unserem Vorschlag betroffen, also bleiben diese Preise

stabil. Nur die Getränke, die Zuckerbomben bleiben, werden unter

Umständen teurer. Aber es handelt sich hier ja nicht um

Grundnahrungsmittel, sondern um Produkte, bei denen schon eine Dose

täglich das Risiko für Krankheiten erhöht. Und die müssen nicht so

günstig sein, dass schon Kinder sie palettenweise kaufen können.



Wie hoch sollte eine Zuckersteuer denn sein, damit sie wirkt,

schließlich ist Zucker eine sehr preiswerte Zutat?



Huizinga: Die WHO empfiehlt eine 20-prozentige Abgabe. Die

britische Regelung sieht vor, dass ab fünf Gramm pro 100 ml

Zuckerzusatz 18 Pence pro Liter fällig sind. Es sollte auf jeden Fall

ein hoher Betrag sein, denn schließlich sollen die Unternehmen

animiert werden, ihre Rezepturen zu überarbeiten. Andernfalls würden

Pepsi & Co. den Zuckergehalt nicht drastisch reduzieren. Das muss

schon betriebswirtschaftlich wehtun und nicht aus der Portokasse

bezahlt werden können.



Der Bund für Lebensmittelrecht und -kunde (BLL) betont, dass der

Zuckerkonsum seit Jahren konstant ist. Wird die Zutat, die viele

unserer Lebensmittel, auch Herzhaftes, versüßt, zu Unrecht

verteufelt?



Huizinga: Wenn die Lebensmittelindustrie behauptet, der

Zuckerkonsum sei konstant, dann ist das ein statistischer Trick und

nur die halbe Wahrheit, denn sie bezieht sich ausschließlich auf

Haushaltszucker. Andere Zuckerarten wie Glukose sind in dieser

Statistik nicht enthalten. Der Zuckerkonsum ist keineswegs konstant,

ganz im Gegenteil. Glukose zum Beispiel ist von 1,5 Kilogramm in den

60er-Jahren auf mittlerweile zehn Kilogramm pro Kopf pro Jahr

gestiegen. Das wird von der Industrie gern verschwiegen, weil sie den

Mythos aufrechterhalten will, der Zucker sei ja gar nicht so schlimm.

Das sehen nicht nur wir anders, sondern auch die WHO, Diabetologen,

Adipositas- und Kardiologen-Verbände, die Krebsgesellschaften - alle

medizinischen Fachleute sprechen hier mit einer Stimme, doch die

Industrie behauptet einfach das Gegenteil.



Sind zuckerreduzierte oder zuckerfreie Getränke, die Süßstoffe

enthalten, eine Alternative? Huizinga: Das ist noch sehr umstritten.

Es ist möglich, dass beim Konsum solcher Getränke ein anderer Effekt

eintritt: Der süße Geschmack, den wir trotzdem haben, suggeriert dem

Körper, dass er Kalorien bekommt, und wenn diese ausbleiben, will er

sich die "vermissten" Kalorien an anderer Stelle besorgen, also essen

oder trinken wir mehr. Das ist noch nicht ausreichend erforscht. Was

auf jeden Fall zutrifft, ist, dass auch hier eine Süßgewöhnung

entsteht, die dazu beiträgt, dass wir uns zuckerreicher ernähren.

Wirklich gesunde Getränke sind also nur Wasser und ungesüßte Tees.



Wie steht es mit der Eigenverantwortung der Verbraucher: Darf die

Politik Ernährungsweisen vorgeben?



Huizinga: Es geht hier nicht um Vorschriften für uns

Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern darum, dass derzeit die

Anreize, sich ungesund zu ernähren, allgegenwärtig sind. Dazu tragen

das Marketing der Lebensmittelwirtschaft, das sich an Kinder richtet,

die unverständliche Kennzeichnung und die jederzeitige Verfügbarkeit

von sehr stark verarbeiteten, zuckerreichen Produkten bei. Diese

Anreize sollten durch solche ersetzt werden, die eine gesunde

Ernährungsweise erleichtern: Bessere Rezepturen, bessere

Kennzeichnung, weniger manipulative Werbung.



Einige Politiker setzen auf das Motto "Bildung statt Zucker" und

wollen mehr Aufklärung in Kindergärten und Schulen. Wäre das eine

Alternative?



Huizinga: Es gibt schon seit einigen Jahrzehnten solche Programme,

doch die funktionieren leider nur sehr begrenzt. Natürlich ist es

wünschenswert, mit Aufklärung und Bildung die globale Epidemie von

Adipositas und Diabetes zu bekämpfen. Doch mit Bildungsmaßnahmen und

ein paar Unterrichtsmaterialien allein wird man nicht viel ändern.

Deshalb fordern auch die WHO und andere Fachverbände Maßnahmen, die

darüber hinausgehen. Zum Beispiel eine bessere Kennzeichnung der

Nährwerte, eine, die die Verbraucher auch verstehen, und eine

Beschränkung der an Kinder gerichteten Werbung, aber auch finanzielle

Anreize für Hersteller, damit sie weniger Zucker verwenden.



Die Werbung spielt eine große Rolle bei der Auswahl von

Lebensmitteln, suggeriert oft gesundheitsfördernde Eigenschaften, und

verdeckt schlechte. Sollte der Gesetzgeber hier eingreifen?



Huizinga: Ja, absolut. Das größte Problem, das wir im Bereich der

Werbung haben, ist, dass sie sich mit ungesunden Produkten direkt an

Kinder wendet. Wir wissen, dass die Hersteller mit ungesunden

Produkten das meiste Geld verdienen. Die Gewinnmargen bei

Süßgetränken und Knabberartikeln sind drei- bis viermal so hoch wie

bei Obst und Gemüse. Daher haben die Hersteller ein großes Interesse

daran, Kinder schon frühzeitig an diese kalorienreichen Produkte zu

gewöhnen. Geschmack und Vorlieben werden auf diese Weise langfristig

geprägt. Nur ein Bruchteil der Werbeausgaben betrifft gesunde

Lebensmittel wie Obst oder Gemüse. Eine Beschränkung der Werbung ist

daher dringend geboten, andere Länder machen das auch schon,

Deutschland hinkt hier meilenweit hinterher.



An welche Länder und Beispiele denken Sie? Huizinga: In Schweden

und auch in Großbritannien gibt es Einschränkungen für

Fernsehwerbung, die sich an Kinder richtet. In Chile gibt es ein noch

strikteres Gesetz, das auch andere Werbeformen einschließt. Wir

wissen, dass an Kinder gerichtetes Marketing diese stark beeinflusst,

deshalb ist es auch logisch, dass Veränderungen von

Marketingstrategien einen positiven Effekt auf die Konsumpräferenzen

haben können. Die Bundesregierung lehnt solche Werbebeschränkungen ab

und tut so, als wäre das eine Bevormundung der Verbraucher. Wenn die

Lebensmittelindustrie schon kleine Kinder, die leicht zu manipulieren

sind, mit Werbebotschaften bombardieren darf, ist das doch eher als

Bevormundung anzusehen.



Ist es denn richtig, Zucker zu besteuern, schließlich sind auch zu

viel Fett und zu viel Salz gesundheitlich bedenklich?



Huizinga: Ja, das stimmt. Es sind auch noch andere Maßnahmen

notwendig. Auch Werbung für Fastfood oder Junkfood sollte wegen des

hohen Fett- und Salzgehalts eingeschränkt werden. Es sollte für

solche Produkte keine an Kinder gerichtete Werbung und auch keine

Werbung mit Gesundheitsversprechen geben. Dafür gibt es bereits ein

Nährwert-Modell von der WHO, das man hier anwenden könnte. Die WHO

hat sehr gute Kriterien für die Bewerbung von Lebensmitteln

bereitstellt. Bislang aber lehnen es die Bundesregierung und die EU

ab, diese umzusetzen.



Was halten Sie von der Lebensmittelampel auf Produkten, die über

Zucker-, Salz und Fettgehalt informiert? Huizinga: Neben

Sonderabgaben und Werbebeschränkungen wäre eine Kennzeichnung eine

dritte Säule, die eine gesunde Ernährung fördern kann. Die

Lebensmittelampel wäre ein sehr gutes Modell gewesen, endlich

Transparenz darüber zu schaffen, wie viel Zucker etc. tatsächlich in

den Produkten enthalten ist. Auch die Vergleichbarkeit von Produkten

wäre dann einfacher mit einer farblichen Kennzeichnung auf der

Vorderseite der Verpackung. Aber die Wirtschaft hat sich mit allen

Mitteln dagegen gestellt und hat mit einer beispiellosen

Lobbykampagne erreicht, dass diese Kennzeichnung nicht eingeführt

wurde. Und das, obwohl Krankenkassen, Verbraucherverbände,

Ärztevereinigungen und die Mehrheit der Verbraucher die Ampel gewollt

haben. Die Politik muss endlich aufhören, der Lebensmittelwirtschaft

auf den Leim zu gehen - und anfangen, auf die medizinischen Fachleute

und die WHO zu hören.



Das Interview führte



Dietlinde Terjung







