Neue Westfälische (Bielefeld): Rockkünstler Bob Dylan erhält Literaturnobelpreis

Blowing in the Wind

Thomas Klingebiel

(ots) - Sie haben es getan. Seit Jahren zählt Bob Dylan

zu den üblichen Verdächtigen, wenn über Kandidaten für den

Literaturnobelpreis spekuliert wird. Aber wer hätte gedacht, dass die

Schwedische Akademie in Stockholm tatsächlich ernst macht. Gestern

Mittag, 13 Uhr, belehrte sie die an Literatur interessierte Welt

eines Besseren. Ihre Entscheidung für Bob Dylan ist fragwürdig - vor

allem hinsichtlich des Selbstverständnisses der Literaturpreis-Jury.

Über Bob Dylans Bedeutung als Songschreiber, über seinen

einzigartigen Einfluss auf jede und jeden, der nach ihm Popsongs

schrieb, besteht kein Zweifel. Er hat jeden Musikpreis der Welt

verdient, der auch Rock und Pop berücksichtigt. Die wichtigen und

hochdotierten wie den schwedischen Polar Music Prize hat er auch

längst bekommen. Dylans große Kunst besteht jedoch mindestens zur

Hälfte aus Musik und Gesang. Seine Lyrics sind keine Gedichte. Liest

man sie, statt sie gesungen zu hören, wirken sie oft überraschend

konventionell, bisweilen hört man das Reimlexikon rascheln. Dylan

selbst sieht sich ausdrücklich in einer Tradition mündlicher

Überlieferung. Er wird den Preis nicht ablehnen, aber gebraucht hat

er ihn nicht. Seine Welt dürfte sich dadurch kaum ändern. Vermutlich

lacht er sich insgeheim kaputt. Was bedeutet diese Wahl aber für den

Preis? Gehört es ab jetzt nicht mehr zum Jury-Selbstverständnis,

Aufmerksamkeit auf dezidiert literarische Erzähler und Dichter zu

richten? Hoffentlich weiß die Antwort auf die Relevanz der

Schwedischen Akademie nicht bald nur noch der Wind.







Original-Content von: Neue Westfälische (Bielefeld)



13.10.2016

