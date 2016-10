Zoo-News-247.de informiert mit News, Infos und Pressemitteilungen zu Zoos, Tierparks, Tiergärten & Wildparks!

(firmenpresse) - Der Begriff Zoo (aus de altgriechische von "Lebewesen, Tier") ist die Kurzform für zoologischer Garten und bezeichnet eine große und zumeist parkartige Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung von Tierarten.



Oft verwendete Synonyme sind Tiergarten und Tierpark. Nache der geschichtlichen Entwicklung gelten vor allem die wissenschaftlich geleiteten Parks als Zoo. In der breiten Öffentlichkeit werden aber auch andere Tierhaltungen wie größere Wildgehege und Volierensammlungen als Zoo verstanden.



Zoos dienen der Bildung, Forschung, Erholung und dem Naturschutz, zum Beispiel durch Nachzucht seltener Tiere und deren Auswilderung, sind aber ausgehend von einer Tierschutz- oder Tierrechtsposition umstritten.



Der älteste noch bestehende Zoo der Welt ist der 1752 durch Franz I. Stephan begründete Tiergarten Schönbrunn in Wien. Er war zunächst eine höfische Menagerie mit privatem Charakter und öffnete erst 1778 seine Tore für die breite Öffentlichkeit.



Der Tiergarten Schönbrunn ist zugleich der einzige Zoo, in dem in noch erhaltenen, inzwischen der modernen Zootierhaltung angepassten barocken Menageriegebäuden Tiere gepflegt werden.



Am 1. August 1844 eröffnete der älteste fortbestehende Zoo in Deutschland, der Zoologische Garten in Berlin, seine Pforten. Seit den 1860er Jahren folgte eine Welle bürgerlicher Zoogründungen in fast allen großen Städten.



Seit Mitte der 1990er Jahre beeinflusst eine aus den USA kommende Erlebnisarchitektur die Gestaltung zoologischer Gärten. Vielfach entstehen sogenannte Immersionsgehege, bei denen der Besucher tatsächlich oder scheinbar den natürlichen Lebensraum der Tiere betritt.





Das Tier ist damit kein reines Ausstellungsobjekt mehr, sondern bewohnt (und verteidigt) sein Territorium. Je nach gestaltetem Lebensraum hat das Tier - mitunter zum Bedauern der Besucher - auch die Möglichkeit, sich dem Betrachter zu entziehen.



Einer der ersten Zoos in Deutschland, der ein solches Konzept erfolgreich umgesetzt hat, ist der Erlebnis-Zoo Hannover.



Eine besondere Art der Zoogestaltung ist der sogenannte Geozoo, in dem Tiere nicht nach systematischen, sondern nach geographischen Gesichtspunkten gehalten und auf gemeinsamen Anlagen vergesellschaftet werden.



