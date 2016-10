Augen auf beim Kauf von Aktien der BeeComp Technologies Inc.!

Durch Hinweise aufmerksamer Anleger haben wir feststellen müssen, dass anscheinend Wertpapiere der BeeComp Technologies Inc. von einer oder mehreren Firmen nicht nur empfohlen oder analysiert werden,

Durch Hinweise aufmerksamer Anleger haben wir feststellen müssen, dass anscheinend Wertpapiere der BeeComp Technologies Inc. von einer oder mehreren Firmen nicht nur empfohlen oder analysiert werden, sondern zum Kauf angeboten werden.



Bei solchen Angeboten sollte man immer Obacht geben:



es gibt sehr viele Newsletter, Analysten, Börsenbriefe, Wertpapiermagazine und andere Unternehmen, die die Aktien der BeeComp Technologies Inc. oder anderer Unternehmen analysieren und/oder empfehlen können.



Es gibt aber lediglich drei Institutionelle Gesellschafter gibt, die Wertpapiere der BeeComp Technologies Inc. halten.



Daher werden im Regelfall die Zeichnungsscheine für Wertpapiere der BeeComp Technologies Inc. nur direkt von der offiziellen BeeComp Technologies Inc. Webseite www.beecomp-inc.com beantragt.



Seien Sie daher vorsichtig, wenn Ihnen Wertpapiere zu besonders günstigen Konditionen angeboten oder wenn Sie zum Transfer von Mitteln auf nicht autorisierte Konten aufgefordert werden.



Fragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bei Skepsis lieber bei unserem kompetenten Support Team nach und lassen Sie sich im Zweifelsfall bestätigen, ob es sich um autorisierte Konten und ein seriöses Angebot handelt oder nicht. Unser kompetentes Team ist werktags rund um die Uhr für Sie erreichbar!



Bitte bedenken Sie, dass es keinen Grund gibt sich nicht direkt bei uns zu vergewissern: Sie können per E-Mail, Fax oder Telefon mit uns Kontakt aufnehmen. Eine Bestätigung eines solchen autorisierten Kontos dauert durch unseren Support nur wenige Augenblicke.



Bitte beachten Sie abschließend, dass weder wir noch irgendeine Aufsichtsbehörde oder sonstige Organe eine Haftung übernehmen können für Schäden, die aus solchen unseriösen Angeboten resultieren können!





Also...Augen auf beim Kauf von Aktien der BeeComp Technologies Inc. - und vergessen Sie nie: Sicherheit geht vor und lieber ein Mal zu viel nachfragen als ein Mal zu wenig!









BeeComp Technologies Inc. ist ein Maschinenbauunternehmen und Hersteller von Leichtbaumaterialien. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für die Herstellung von speziell beschichteten Papier-Waben an, die ähnlich belastbar sind wie Aluminium, Carbon oder speziell behandelte Holzfurniere.



Die mehrfach ausgezeichnete BeeComp Papierwabe widersteht Wasser, Chemikalien, hohen Temperaturen und Feuer. Sie wird u.a. im Lizenzverfahren verkauft, so dass sie dort hergestellt werden kann wo sie benötigt wird.



BeeComp Technologies Inc.

Röntgenstrasse 7, 24537 Neumünster

