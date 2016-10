Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Ceta: Ein Urteil,das auch ein Angebot ist - von Katja Meyer-Tien

(ots) - Die Befürworter und Gegner des

europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens Ceta stehen sich

unversöhnlich gegenüber: Die einen hoffen auf Prosperität und

Wohlstand durch mehr und freieren Handel, die anderen fürchten den

Verlust demokratischer Einflussmöglichkeiten und wichtiger Standards.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom Donnerstag

gezeigt, dass es die Teilnahme Deutschlands am Verhandlungsprozess

über Ceta als wichtig erachtet, und prophezeit enormen politischen

Schaden im Falle eines Ausstiegs Deutschlands. Aber es trägt auch den

Bedenken der Gegner Rechnung: Der Prozess muss sich von Deutschland

stoppen lassen, sollte sich herausstellen, dass er deutschen Gesetzen

widerspricht oder die Kompetenzen der EU überschreitet. Und die

Beschlüsse des umstrittenen Ceta-Ausschusses - der das Abkommen

weiterentwickeln kann, dem aber nur Vertreter Kanadas und der EU,

nicht aber der EU-Mitgliedsstaaten angehören sollen - müssen besser

demokratisch legitimiert werden. Das Urteil des Verfassungsgerichtes

ist damit ein Kompromissangebot an Gegner wie Befürworter: Die

Mahnung an die einen, dass Deutschland nicht außen vor bleiben darf,

will es auch zukünftig im globalisierten Handel mitbestimmen und

-verdienen. Und an die anderen, die Bevölkerung auf dem Weg dorthin

mitzunehmen. Durch mehr Transparenz und die sorgfältige Achtung

bestehender Gesetze und Zuständigkeiten.







