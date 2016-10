Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zu dem Justizversagen in Sachsen

(ots) - Sachsens Justiz hat versagt. Auch wenn die

Protagonisten erklären, sie hätten alles getan, um den Freitod

Dschaber Al-Bakrs zu verhindern. Genau das haben sie nicht getan,

denn sonst wäre der mutmaßliche islamistische Terrorist jetzt nicht

tot. Al-Bakr hat nach seiner Festnahme nicht geschwiegen, sondern mit

den Ermittlern gesprochen. Somit durften die Polizisten hoffen, in

den kommenden Wochen von ihm etwas über den geplanten Anschlag und

mögliche Instruktoren und Helfer zu erfahren. Diese wichtige

Informationsquelle ist versiegt. Der Mann, der möglicherweise auf

einem Berliner Flughafen einen Sprengstoffgürtel zünden wollte,

konnte sich in der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit seinem T-Shirt

am Zellengitter erhängen. Suizide in Gefängnissen lassen sich nicht

immer verhindern. Im Fall Al-Bakr hätte der Freitod aber sehr wohl

vereitelt werden können. Ein Mann, der mutmaßlich bereit ist, sich an

einem Flughafen in die Luft zu sprengen, ist selbstverständlich

suizidgefährdet. Das war auch der Ermittlungsrichterin klar, die bei

der Ausstellung des Haftbefehls die Selbstmordgefährdung schriftlich

und für die JVA erkennbar dokumentierte. Und da war der Anwalt

Al-Bakrs, der das Gefängnispersonal auf die Selbstgefährdung seines

Mandanten hinwies. Ganz in den Wind geschlagen wurden diese Warnungen

nicht, denn es wurde eine Kontrolle der Zelle im 15-Minuten-Rhythmus

angeordnet. Das war der erste Fehler, denn natürlich braucht niemand

15 Minuten, um sich aufzuknüpfen. Nicht einmal 24 Stunden nach der

Einlieferung des Häftlings überzeugte dann eine

Gefängnispsychologin, die sich nur über einen Dolmetscher mit Al-Bakr

unterhalten konnte, ihre Kollegen davon, dass ein

30-Minuten-Überwachungsrhythmus ausreichend sei. Dieser zweite

Fehler gab dem Häftling noch mehr Zeit, in der er unbeobachtet war.

Das Sächsische Untersuchungshaft-Vollzugsgesetz verbietet die



Videoüberwachung. Aber es erlaubt im Paragraphen 49, gefährdete

Häftlinge permanent (also persönlich) zu beobachten, oder sie in

besondere Zellen zu verlegen, die keine Möglichkeit zum Suizid

bieten. Beide Möglichkeiten bestanden in der JVA Leipzig, beide

wurden nicht genutzt. Man kann immer darüber streiten, ob jemand

suizidgefährdet ist. Im Fall Al-Bakr hätten man jedoch das Schlimmste

annehmen und auf Nummer sichern gehen müssen - zumal der Anwalt mit

allen Maßnahmen einverstanden war, ja, sie sogar gefordert hatte.

»Ich übernehme die politische Verantwortung«, sagte Sachsens

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU). Um dann hinzuzufügen: »Es gibt

aber keinen Grund für einen Rücktritt.« Sagt das nicht alles über

diesen Politiker?







