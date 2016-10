Weser-Kurier:Über den Suizid al-Bakrs schreibt Norbert Holst:

(ots) - Der Suizid von Dschaber al-Bakr macht fassungslos.

Der 22-jährige Syrer war kein harmloser Taschendieb, sondern ein zu

allem entschlossener Islamist, der kurz davorstand, einen Anschlag

auf einen Berliner Flughafen zu verüben. Trotzdem blieb ein

umfassendes Aufnahmegespräch im Leipziger Gefängnis aus, es war

angeblich kein Dolmetscher aufzutreiben. Befragt wurde er später von

einer Psychologin - die keine Erfahrung mit Terroristen hatte. Und

vor der Zelle gab es nicht einmal eine Sitzwache. Amateurhaft.

Dschaber al-Bakr hätte vielleicht ein wichtiger Zeuge sein können.

Gab es Helfer oder Hintermänner für den geplanten Anschlag? Hatte er

Kontakte zu Islamisten in anderen Städten? Vielleicht hätte er auch

über die Daesch-Strukturen in Syrien und der Türkei ausgesagt. Nun

ist er tot. Weil Justizbeamte entweder blauäugig waren oder ihre

Sorgfaltspflichten missachtet haben. Doch die sächsische

Landesregierung nimmt dieses Versagen offenbar überhaupt nicht ernst.

Der gesamte Fall Dschaber al-Bakr, von der versuchten Festnahme in

Chemnitz bis hin zu den Umständen des Selbstmords, ist der nächste

Schlag gegen das Sicherheitsgefühl der Menschen in diesem Land.







