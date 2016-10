Headhunter in Hamburg nutzen neue Wege in der Personalsuche auf

(firmenpresse) - Bei der Besetzung von offenen Stellen müssen die Unternehmen neue Wege gehen. Viele von ihnen beschränken sich bislang noch zu häufig auf althergebrachte Methoden. Doch Top-Leute schauen nicht in die Jobbörse des Arbeitsamtes oder auf Angebotsseiten im Internet nach Stellenausschreibungen. Sie befinden sich in aller Regel in einem attraktiven Arbeitsverhältnis und verschwenden keinen Gedanken an einen Arbeitsplatzwechsel. Auf die Ansprache derartiger Fach- und Führungskräfte haben sich Headhunter in Hamburg spezialisiert. Einer von ihnen stellt sich auf der Seite hoffmannmelcher.de vor.



Die Mischung macht´s!



Das ist – etwas salopp ausgedrückt – das Erfolgsrezept der Headhunter. Sie nutzen sämtliche Kanäle, um an potentielle Arbeitskräfte heranzutreten. Bei der sogenannten Multikanalsuche werden zeitgemäße Techniken zusammen mit etablierten genutzt, um möglichst viele potenziell geeignete Kandidaten anzusprechen und im Ergebnis einen ausreichenden Pool an in Frage kommenden Kandidaten zu erhalten. So wird die Stellenanzeige in der Tageszeitung ebenso zur Rekrutierung von Fachpersonal verwendet wie die Sozialen Netzwerke, welche aktuell den zweitstärksten Kanal für die Mitarbeitersuche darstellen. Ein probates Mittel der Headhunter ist außerdem die Direktansprache. Diese wird gezielt von der HMP Personalberatung aus Hamburg angewandt.



Von der Kontaktierung zur Rekrutierung bis zur Integration im Unternehmen



Mit der Kontaktierung möglicher Kandidaten ist das Headhunting längst nicht abgeschlossen. Nun wird unter Einsatz moderner Eignungsdiagnostik in Erfahrung gebracht, welcher von ihnen dem Anforderungs- und Persönlichkeitsprofil der zu besetzenden Stelle optimal entspricht. Die vorgenannte Personalberatung unterstützt weiterhin bei der Vertragsgestaltung und der Integration im Unternehmen.





Hinter der in Hamburg ansässigen Personalberatung HOFFMANN MELCHER PARTNER stehen die erfahrenen Personalberater Henning Hoffmann und Jörg Melcher mit ihrem Team. Die Gründer des Unternehmens blicken auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Personalbranche zurück. Konzentriert wird sich auf die Platzierung von hochqualifizierten Fach- und Führungskräften in norddeutschen Mittelstandsunternehmen.



