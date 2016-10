Leuchtmittel für Lampen ganz einfach online kaufen

(firmenpresse) - Künstliche Lichtquellen benötigen passende Leuchtmittel. In der Regel werden Lampen bereits damit ausgeliefert. Doch was ist, wenn Ersatz gebraucht wird oder das mitgelieferte Leuchtzubehör nicht den Wünschen entspricht? Dann können die benötigten Leuchtmittel ganz einfach via Internet geordert werden. Shops wie lampen-line.de, die sich auf Leuchten und Leuchtmittel spezialisiert haben, bieten Lampen und Leuchtmittel in großer Zahl online an. Dazu gibt es selbstverständlich eine Kaufberatung, damit beides optimal aufeinander abgestimmt wird.



Von Halogen über Energiesparlampe bis LED



Das Angebot an innovativen Leuchtmitteln ist enorm. Die gängigsten Produkte sind derzeit Halogen- und Energiesparlampen sowie LEDs. Daneben gibt es weiterhin Neon- beziehungsweise Leuchtstoffröhren, die sich schon seit mehreren Jahrzehnten als Lichtquellen behaupten. Bei der Wahl eines Leuchtmittels stehen heute vor allem die Energieeffizienz und der Umweltaspekt im Vordergrund. Dem Verbraucher kommt es außerdem auf die sogenannte Farbtemperatur und die Helligkeit an. In Wohnräumen wird häufig warmweißes Licht bevorzugt, wie es Halogenlampen und LEDs spenden. Erstere streuen das Licht breiter, letztere nehmen üblicherweise eine Bündelung vor. Ausschlaggebend dafür, welches Leuchtmittel verwendet wird, ist deshalb auch der Standort der Lichtquelle.



Leuchten für alle erdenklichen Einrichtungsstile



Wesentlichen Einfluss auf die angebrachte Leuchte und das verwendete Leuchtmittel hat außerdem der Einrichtungsstil. Bei lampen-line kennt man die verschiedensten Vorlieben und Geschmäcker der Kunden. Die Stile reichen von rustikal und antik über modern bis zeitlos. Ein Großteil der Lampenmodelle wird ohne Leuchtmittel angeboten, sodass der Kunde selbst wählen kann, welcher Technik er den Vorzug geben möchte.





Der Onlineshop lampen-line.de steht unter der Leitung von Thomas Junker und hat seinen Sitz in Cottbus. Die Spezialisierung des Shops liegt in dem Segment Beleuchtung. Für den gesamten Wohnbereich werden Leuchten sowie dazu passende Leuchtmittel und Zubehör in großer Auswahl zu günstigen Preisen geboten.



