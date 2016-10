Deutschland-247.de informiert mit News, Infos und Pressemitteilungen rund um das Thema Deutschland!

(firmenpresse) - Deutschland (vollständig: Bundesrepublik Deutschland) ist ein föderal verfasster Staat in Mitteleuropa, der aus den 16 deutschen Bundesländern gebildet wird.



Die Bundesrepublik ist ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Staat und stellt die jüngste und aktuelle Ausprägung des deutschen Nationalstaates dar.



Bundeshauptstadt sowie bevölkerungsreichste deutsche Stadt ist Berlin. Weitere Metropolen sind Hamburg, München, Köln und Frankfurt; größter Ballungsraum in Deutschland ist die Metropolregion Rhein-Ruhr.



Mit einem nominalen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von etwa 3,4 Billionen US-Dollar im Jahr 2015 ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas und viertgrößte der Welt.



Im Jahr 2015 war es zudem die drittgrößte Export- und Importnation. Die deutsche Wirtschaft wird weitestgehend durch das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft geprägt.



Als weltweit konkurrenzfähigste Branchen der deutschen Industrie gelten die Automobil-, Nutzfahrzeug-, elektrotechnische, Maschinenbau- und Chemieindustrie.



Die Kultur Deutschlands hat vielschichtige und weltbekannte Ausdrucksformen hervorgebracht, etwa in der Kunst und Architektur, der Musik, der Philosophie, der Filmkultur, der Küche, im Design, im Sport, in der Wissenschaft und der Gründerkultur.



Die UNESCO führt 40 deutsche Beiträge zum Welterbe auf, die sich auf 15 der 16 deutschen Länder verteilen.



Geschlossene historische Stadtbilder sind in den deutschen Großstädten heute selten anzutreffen, da der Zweite Weltkrieg und der Stadtumbau der Nachkriegszeit einen Großteil der Kulturdenkmäler zerstört hat. Ausnahmen sind neben den Welterbestädten die Großstädte Erfurt, Halle, Heidelberg, Schwerin und Wiesbaden.





