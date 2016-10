Eine Ostseekreuzfahrt mit der Queen Elizabeth als Kurzreise genießen

(firmenpresse) - Die Queen Elizabeth der britischen Reederei Cunard Line zählt zu den bekanntesten Kreuzfahrtschiffen der Welt. Am 21. Juni 2017 bricht genau dieses Schiff zu einer Schnupperkreuzfahrt auf der Ostsee auf. Eine ausführliche Reisebeschreibung ist auf der Seite rivers2oceans-kreuzfahrten.de einsehbar. Die Ostseekreuzfahrt führt von Kiel nach Southampton in England, dem Heimathafen der Queen Elizabeth. Mit einer Dauer von vier Tagen ist sie ideal zum Hineinschnuppern in das Kreuzfahrerleben oder als kleine Auszeit vom Alltag.



Zwischenstopp in Skagen und Erholung auf See



Trotz ihrer Kürze beinhaltet die Schiffsreise alles, was eine Kreuzfahrt ausmacht. Von Kiel aus geht es erst einmal nach Skagen in Dänemark. Hier treffen Nord- und Ostsee aufeinander. Bevor das Schiff von einem Meer ins andere wechselt, haben seine Passagiere die Gelegenheit, das hübsche Städtchen an der Nordspitze Jütlands bei einem Landgang zu erkunden. Anschließend geht es weiter in Richtung Großbritannien. Der dritte Tag der Kreuzfahrt ist der Erholung auf See gewidmet. Nun ist es an der Zeit, sich den Annehmlichkeiten des Schiffes intensiver zu widmen. Es bietet eine gelungene Mischung aus luxuriösem Komfort, exzellenter Gastronomie und hochklassigem Entertainment.



Mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland oder Österreich



Der Flug von Southampton zurück nach Deutschland oder Österreich ist bei dem Angebot des genannten Portals im Reisepreis enthalten. Gleiches gilt für den Transfer vom Hafen zum Flughafen. Weiterhin sind Vollpension an Bord, eine Flasche Sekt zur Begrüßung, die Benutzung der freien Bordeinrichtungen, ein 24-Stunden-Kabinenservice sowie ein abwechslungsreiches Unterhaltungs- und Veranstaltungsprogramm inklusive.





