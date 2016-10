Mitteldeutsche Zeitung: Fußball



Fälle von Fangewalt nehmen massiv zu

(ots) - In Sachsen-Anhalt sind gewaltbereite Fußballfans zu

einem wachsenden Problem für die öffentliche Sicherheit geworden. Das

berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung

(Freitagausgabe). Laut Landeskriminalamt (LKA) wurden allein in der

abgelaufenen Saison 2015/16 im Land 92 Menschen am Rande von

Fußballspielen verletzt, darunter 46 Polizisten. Damit verdoppelte

sich die Zahl der Körperverletzungen beinahe im Vergleich zur

Vorsaison. 2014/15 hatte das LKA 49 Körperverletzungen gezählt, im

Jahr zuvor 42. Der erste bekannt gewordene Todesfall hatte am

Mittwoch bundesweit Bestürzung ausgelöst. Hannes S., Fan des 1. FC

Magdeburg, war an diesem Tag seinen Kopfverletzungen erlegen.







Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung



