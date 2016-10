Rheinische Post: Wegen Suizids des IS-Terrorverdächtigen fragt die Union nach der Rolle des Bundesjustizministers

(ots) - Nach dem Selbstmord des Terrorverdächtigen

Dschaber al Bakr verlangt die Union Klarheit über

Verantwortlichkeiten auf Bundesebene. "In diesem Zusammenhang wird

auch der Bundesjustizminister seinen Beitrag zur Aufklärung zu

leisten haben", sagte Unions-Rechtsexpertin Elisabeth

Winkelmeier-Becker der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). So müsse geklärt werden, "warum der Gefangene in

einem Verfahren des Generalbundesanwalts noch in der JVA Leipzig

untergebracht war und nicht in einem Hochsicherheitsgefängnis",

erklärte die CDU-Politikerin. Es wäre wichtig gewesen, von dem

mutmaßlichen Terroristen weitere Informationen über etwaige

Auftraggeber, Mittäter und Gehilfen zu bekommen.



