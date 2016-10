Rheinische Post: Gewerkschaft der Polizei fordert Videoüberwachung in Haftanstalten

(ots) - Der Vize-Chef der Gewerkschaft der Polizei

(GdP), Jörg Radek, hat eine permanente Überwachung mutmaßlicher

Selbstmordattentäter durch Videokameras oder Sitzwachen in

Haftanstalten gefordert. "Wir brauchen eine permanente Überwachung

von potenziellen Selbstmordattentätern in den Haftanstalten", sagte

Radek der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Freitagausgabe). Eine solche Dauer-Überwachung "erfordert mehr

Personal für Sitzwachen vor der Zelle oder für die Videoüberwachung",

sagte der GdP-Vize. "Nicht nur die Polizei, alle Sicherheitsbehörden

müssen sich stärker auf die Denkweise eines Selbstmordattentäters

einstellen", sagte Radek. "Ein mutmaßlicher IS-Terrorist ist kein

herkömmlicher Verdächtiger. Wir müssen verinnerlichen, dass dieser

Tätertypus sich selbst aufgegeben hat", sagte er.



