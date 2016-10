Neue Westfälische (Bielefeld): Jura-Professor Fisahn, Rechtsvertreter der CETA-Gegner, fühlt sich nach dem Karlsruher Richterspruch als Sieger

(ots) - Andreas Fisahn, Bielefelder

Rechtswissenschaftler und Prozess-Vertreter der CETA-Gegner in

Karlsruhe, fühlt sich nach der Entscheidung des

Bundesverfassungsgerichts zum Freihandelsabkommen als Sieger. Es

habe ihn "positiv überrascht", dass das Gericht "harte Auflagen" für

die Bundesregierung verkündet habe, erklärt Fisahn im Gespräch mit

der Neuen Westfälischen Zeitung in Bielefeld (Freitagausgabe).



"Damit wurde unserem Anliegen weitgehend Rechnung getragen", sagt

Fisahn. So müsse nun im obersten CETA-Ausschuss, "der bindende

Entscheidungen treffen kann", auch ein deutscher

(Parlaments-)Vertreter sitzen. Der Jura-Professor kritisiert das

"schlampig erarbeitete Vertragswerk", das viele Fragen offen lasse

und nicht einmal kläre, ob in punkto Kündigungsrecht die EU oder

Deutschland der Vertragspartner von Kanada ist.



Die Sorge von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD), dass bei

einem CETA-Stopp weltweit Handelspartner, darunter auch Kanada, das

Vertrauen in die Union und Deutschland verlieren würden, ist nach

Ansicht von Fisahn unbegründet gewesen. "Die Verhandlungen mit Kanada

hätten sich nur verzögert."







