Das wissenschaftliche Team von Asia Plantation Capital untersucht Oud-Öl für die Krebsbehandlung

(ots) - Seit Tausenden Jahren wird Adlerholz und

das aus ihm gewonnene Oud-Öl in zahlreichen Kulturen und Religionen

verehrt. Nachdem es ein wesentlicher Aspekt des kulturellen und

religiösen Lebens von Milliarden Menschen ist, beginnt jetzt auch die

wissenschaftliche Forschung die außerordentlichen medizinischen

Qualitäten des bereits in den ältesten schriftlichen Texten der Welt

genannten Wirkstoffes aufzuzeigen.



Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde der Adlerholzbaum, aus dem

Adlerholz gewonnen wird, aufgrund des Umfanges der illegalen

Abholzung wegen des wertvollen Kernholzes des Baumes im Übereinkommen

über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender

Tiere und Pflanzen (CITES) zur "gefährdeten Art" erklärt.



Der Baum selbst ist nur wegen seines Harzes wertvoll, das er bei

Verletzungen auf natürliche Art und Weise produziert, aber es kann

rein äußerlich nicht erkannt werden. Dies führte zu wahlloser

Abholzung und zu der, vor der Intervention nachhaltiger

Plantageunternehmen, wie Asia Plantation Capital, prekären Situation.



Dank patentierter Technologien und forstwirtschaftlicher Programme

gedeiht die Spezies Adlerholzbaum wieder und mit Nachhaltigkeit vor

Augen und Umweltbewusstsein als Kernprinzip werden jetzt zahlreiche

Teile des Adlerholzbaumes (Harz, Stammholz und sogar die Blätter) in

einer Reihe Mehrwert schaffender Produkte verwendet.



Asia Plantation Capital hat einen wissenschaftlichen Beirat

(Scientific Advisory Board) eingesetzt, der aus führenden

Wissenschaftlern, Forschern und Praktikern aus dem Bereich des

Adlerholzes und damit verbundenen Produkten besteht, von denen

Professor Dr. Yumi Zuhanis Has-Yun Hashim vom Department of

Biotechnology Engineering an Malaysias International Islamic

University die bekannteste ist.



Das Spezialgebiet von Dr. Yumi ist die "Bereitstellung eines



gesunden Lebensstils und die Verhinderung von Krankheiten durch die

Entwicklung, Verwendung oder den Konsum natürlicher Produkte" und sie

bringt umfassende Erfahrung und Fachwissen in den Beirat, welches das

vertikal integrierte Geschäftsmodell des Plantagengiganten ergänzt.



Neben der steigenden Nachfrage nach Oud-Öl in der Duftstoffbranche

untersuchen Wissenschaftler jetzt auch seine medizinische Wirksamkeit

und die ersten Ergebnisse sind sehr ermutigend.



In der Geschichte wurde Adlerholz, abgesehen von der Wertschätzung

wegen seines reichen, fast elementaren Duftes, bei der Behandlung von

Gelenkschmerzen, entzündlichen Erkrankungen und Magenproblemen

eingesetzt. Es wirkt als Beruhigungsmittel und sogar als mildes

Stimulans, und es gibt Hinweise, dass seine Rohextrakte und einige

seiner isolierten Extrakte nennenswerte antiallergische,

antiischämische (kardioprotektive), antidiabetische, antioxidative

und antimikrobielle Qualitäten haben.(1) Des Weiteren enthält

Adlerholz bestimmte Flavonoide, die zur Verzögerung des

Alterungsprozesses beitragen können, und es ist bekannt, dass

Adlerholztee das Verdauungssystem stärkt und die Stabilität des

Blutdruckes erhöht.



Da es hervorragende pharmakologische Eigenschaften besitzt und

verschiedene bioaktive Wirkstoffe enthält, wird derzeit umfassende

Forschung betrieben, die seine Wirksamkeit bei der Verhinderung und

Behandlung von Krebs untersucht.(2)



Obwohl es kaum wissenschaftliche Forschung oder belastbare

Untersuchungen gibt, wurde Adlerholz im Laufe der Geschichte in

traditionellen Medikamenten verwendet. Aber seine offensichtliche

Wirkung bei der Behandlung von mikrobiellen Infektionen, die zu

Erkrankungen wie Diarrhö, Husten, Lepra und Ruhr führen, hat

Wissenschaftler und Forscher dazu angeregt, nach den Wegen zu suchen,

wie die antioxidativen Qualitäten des Adlerholzes dem "oxidativen

Stress" entgegenwirken, der zu Diabetes und Krebs führen kann.



Es ist kein Zufall, dass eine Substanz, die älter als die

schriftliche Überlieferung ist, von Generationen wegen ihrer

gesundheitlichen Wirkung und des Wohlbefindens, das sie produziert,

gepriesen und geschätzt wird. Mithilfe moderner Wissenschaft und der

Neugierde von Forschern könnte Adlerholz eine wichtige "Entdeckung"

bei der Behandlung von Krebs, aber auch verschiedener anderer

Erkrankungen werden.



Das bedeutet aber auch, dass Nachhaltigkeit beim Anbau und der

Produktion von Adlerholz und der damit verbundenen Produkte wichtiger

als jemals zuvor ist. Nur mithilfe verantwortungsvoller und ethisch

solider Praktiken wird diese wertvolle Substanz auch künftigen

Generationen bei der anhaltenden Suche nach wirksamen Behandlungen

von lebensbedrohenden Krankheiten verfügbar sein.



Über die APC Group



Plantation Capital wurde 2008 offiziell in UK gegründet, war aber

bereits seit 2002 privat tätig, und hat sich im Jahr 2009 in Sri

Lanka als Asia Plantation Capital etabliert, gefolgt von Thailand,

Hongkong, Singapur und Malaysia. 2015 wurde die Gruppe um Africa

Plantation Capital in Kenia und America Plantation Capital in

Florida, USA, erweitert.



Die Asia Plantation Capital Group verfügt mittlerweile über eine

Unternehmenspräsenz, Plantagen und Agrarprojekte auf vier Kontinenten

mit operativen Tätigkeiten in verschiedenen Entwicklungsstufen in der

ganzen Welt. Das macht die Gruppe zu einem der größten vertikal

integrierten Pflanzer, Hersteller und Vertreiber von zahlreichen

Endprodukten, wie z. B. Oud-Öl, Adlerholz und Bambus.



Quellen:



1) Journal of Ethnopharmacology, Band 189, 2. August 2016, Seiten

331-360.



"Aquilaria (agarwood) as source of health beneficial compounds: A

review of traditional use, phytochemistry and pharmacology."

[Aquilaria (Adlerholz) als Quelle gesundheitsfördernder Wirkstoffe:

Ein Überblick über traditionelle Verwendung, Phytochemie und

Pharmakologie]



Autoren: Dr. Yumi Zuhanis Has-Yun Hashim, Phirdaous Abbas, Hamzah

Mohd Salleh - Department of Biotechnology Engineering, Faculty of

Engineering, International Islamic University Malaysia, Phillip G

Kerr School of Biomedical Sciences, Charles Sturt University.



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378874116304159



2) Alexandria Journal of Medicine, Band 52, Ausgabe 2, Juni 2016,

Seiten 141-150.



"In vitro antimestatic activity of Agarwood (Aquilaria crassna)

essential oils against pancreatic cancer cells." [In vitro

antimetastatische Aktivitäten von ätherischen Ölen aus Adlerholz

(Aquilaria crassna) gegen Bauchspeicheldrüsenkrebszellen]



Autoren: Saad Sabbar Dahham, Yasser M Tabana, Loiy E Ahmed Hassan,

Mohamed B Khadeer Ahamed, Amin Malik Shah Abdul Hamid - EMAN Research

and Testing Laboratory, School of Pharmaceutical Sciences, Universiti

Sains Malaysia, Penang, und Aman Shah Abdul Majid - Advanced Medical

and Dental Institute (IPPT), Universiti Sains Malaysia, Penang.



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090506815000500



Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20160927/8521606131-a



Foto - http://photos.prnasia.com/prnh/20160927/8521606131-b



Kommentare zur Pressemitteilung