Neuerscheinung: Erotischer Liebesroman "Are we HEAD OVER HEELS in Love?" von Sophia Chase im Klarant Verlag

Sie begeistert die Leser mit ihren gefühlvollen, sinnlichen Liebesgeschichten: Mit "Are we HEAD OVER HEELS in love?" veröffentlicht die Autorin Sophia Chase den finalen Band ihrer erotischen Trilogie

Erotischer Liebesroman "Are we HEAD OVER HEELS in love?" von Sophia Chase (Klarant Verlag. Bremen)

(firmenpresse) - Erotische Liebesromane mit Niveau sind die Spezialität von Sophia Chase. Die prickelnde Story zwischen Rose und William entwickelt sich anders, als es die Leser nach den ersten beiden Bänden der Trilogie erwarten durften. Hochzeit, Kind. Doch wo sind die Sehnsucht und die Liebe hin? Wird es ein sinnliches Happy End zwischen den beiden geben?



Zum Inhalt: Rose hat ihre große Liebe William geheiratet, sie haben eine kleine Tochter und leben in einem fantastischen Haus am Meer. Es scheint alles perfekt zu sein, aber sie fühlt, dass es in ihrer Beziehung beginnt zu kriseln. William lebt die Woche über in London, sie sitzt mit dem Kind in Cornwall und fühlt sich wie in einem goldenen Käfig, hat keine Aufgabe, die sie wirklich fordert. Und aus Zeitmangel bleibt auch ihr Liebesleben auf der Strecke. An einem Wochenende versucht sie, mit William zu reden und ihm ihre Gefühlslage begreiflich zu machen, aber er wehrt ab, zeigt absolut kein Verständnis und fährt nach einer heftigen Auseinandersetzung zurück nach London. Gibt es noch eine Chance für ihre Liebe? Oder ist das das Ende eines schönen Traums?



"Are we HEAD OVER HEELS in Love?" (ISBN 978-3-95573-523-4), der neue erotische Liebesroman von Sophia Chase, ist nach "He is HEAD OVER HEELS in Love" (ISBN 978-3-95573-513-5) und "She is HEAD OVER HEELS in Love" (ISBN 978-3-95573-512-8) der letzte Band der erfolgreichen Trilogie. Der Roman kann bei allen bekannten E-Book Shops wie Amazon (für den Kindle eReader), Apple iTunes (für iBooks), Thalia (für tolino), Weltbild, buecher.de, buch.de, Hugendubel, Kobo und vielen weiteren erworben werden zum Preis von 3,99 Euro. Das E-Book ist im Klarant Verlag erschienen.



Mehr Informationen zu "Are we HEAD OVER HEELS in Love?" erhält der Leser hier:

https://www.amazon.de/Are-HEAD-OVER-HEELS-love-ebook/dp/B01M4IV0RR und eine Leseprobe unter https://www.weltbild.de/artikel/ebook/are-we-head-over-heels-in-love_22172018-1







HEAD OVER HEELS:

PART 1: She is HEAD OVER HEELS in love

PART 2: He is HEAD OVER HEELS in love

PART 3: Are we HEAD OVER HEELS in love?









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.klarant-verlag.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Der Klarant Verlag, mit Unternehmenssitz in Bremen, ist auf EBooks spezialisiert, die weltweit sehr erfolgreich vermarktet werden.



"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

Klarant Verlag

Leseranfragen:

Rockwinkeler Heerstraße 83, 28355 Bremen

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 14.10.2016 - 06:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1412319

Anzahl Zeichen: 2565

Kontakt-Informationen:

Firma: Klarant Verlag

Ansprechpartner: Hannelore Werner

Stadt: Bremen

Telefon: 042116767647



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.