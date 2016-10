mbt Meetingplace zieht in den Postpalast um

Die geschichtsträchtige Location in München bietet vor allem eine zentrale Lage und die Nähe zum Hauptbahnhof. Karl & Karl unterstützt als langjähriger Kooperationspartner erneut die Fachmesse.

Familie Karl, Inhaber der Agentur Karl & Karl

(firmenpresse) - Der mbt Meetingplace beschäftigt sich auch diesem Jahr wieder mit Fragestellungen rund um die Trends, welche die Geschäfte der Unternehmen bestimmen oder die Auswirkungen von Instant Booking.

Rund 145 Aussteller aus den Bereichen Hotellerie, Locations, Dienstleister und Netzwerke - wie die Vereinigung Deutscher Veranstaltungsorganisatoren e. V. - präsentieren auf dem Networking-Event Aktuelles aus der Branche.

Neben der Deutschen Bahn, die attraktive Zugtickets exklusiv für den mbt Meetingplace anbietet, ist auch Karl & Karl als Kooperationspartner in der bayrischen Hauptstadt dabei: "Wir arbeiten bereits seit mehreren Jahren erfolgreich mit dem mbt Meetingplace zusammen. Als Familienunternehmen, welches bereits seit Jahrzenten in der Branche tätig ist, überzeugt uns neben den interessanten Ausstellern vor allem das Messeprogramm mit zahlreichen Vorträgen sowie die Schaffung einer klasse Netzwerkplattform", so Wolf-Thomas Karl, Partner von Karl & Karl.

Der mbt Meetingplace bietet eine Kombination einer Ausstellung von Anbietern der Tagungs-, Veranstaltungs- und Geschäftsreisesegmente, ein innovatives und interaktives Weiterbildungsprogramm, flankierenden Events sowie eine aktive Plattform für den gegenseitigen Austausch.

Ein besonderes Highlight des Branchenevents ist das praxisorientierte Weiterbildungsprogramm: Keynotes, beispielsweise von Vince Ebert, Dr. Florian Langenscheidt, Boris Grundl und Charles M. Savage, geben Impulse und sollen aktiv Diskussionen starten. In praxisnahen Vorträgen erzählen ausgewiesene Experten aus dem Nähkästchen. Einen Höhepunkt wird der "MICE Achievement Award" darstellen: Er würdigt außerordentliche Verdienste und Menschen im Bereich Meeting, Incentive, Kongresse und Events.

Die Agentur Karl & Karl ist als Kooperationspartner vom mbt Meetingplace und Experte für Werbung und Kommunikation mit einem eigenen Stand vor Ort vertreten. Die Kommunikations- und Werbeagentur betreut seit vielen Jahren zahlreiche Kunden aus der Branche. Dabei setzt das im Jahr 1945 gegründete Familienunternehmen auf kreative Lösungen und eine nachhaltige Kommunikation.





Das vollständige Programm und die Aussteller des mbt Meetingplace sind http://www.meetingplace.de/content/programm/praxisforum/index_ger.html zu finden. Das Messeticket ist online erhältlich zum ermäßigten Vorregistrierungspreis von 10 Euro und kann hier gebucht werden: http://www.meetingplace.de/content/besucher_service/besucher_registrierung/index_ger.html An der Tageskasse gibt es das Messeticket für 20 Euro.









http://www.karl-karl.com



Die Agentur Karl & Karl sorgt für einen CI-gerechten Look von Unternehmen sowie für eine einfache Navigation und akkurate Programmierung von Webseiten. Die Agentur bietet den gesamten Service vom Messebau über Werbemittel, Texte, Fotografie, Öffentlichkeitsarbeit, Design, Übersetzungen für englischsprachige Kunden bis zur Einrichtungsgestaltung.



Unternehmensvater Johannes Heuer startete kurz nach dem zweiten Weltkrieg mit der Erstellung und Produktion von Glückwunschkarten. Das Familienunternehmen wurde 2010 an die dritte Generation übergeben.



Unternehmensvater Johannes Heuer startete kurz nach dem zweiten Weltkrieg mit der Erstellung und Produktion von Glückwunschkarten. Das Familienunternehmen wurde 2010 an die dritte Generation übergeben.



Ende 2012 hat Karl & Karl den Andresen Verlag übernommen und führt damit zusätzlich die Familientradition im Bereich Glückwunschkarten und Kunstdrucken fort. Das Verlagsprogramm wurde um Kinderliteratur, Romane sowie Gedichtbände erweitert. Der Firmensitz befindet sich in Kiel mit einem Büro in Berlin, Frankfurt und Salzburg.



http://www.karl-karl.com









