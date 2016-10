SNCF investiert drei Mio. EUR in Allocab

- In den letzten drei Jahren war Allocab über sein Angebot IDCab

einer der Transportpartner des SNCF und hat mehr als 150.000

Fahrgäste in 16 Städten in Frankreich transportiert.

- Das Unternehmen verfügt über eine interne Plattform für technische

Innovationen und sofort einsetzbare Tools zur eigenständigen

Buchung.

- Allocab wird seine Expansion in einhundert Städten in Frankreich

bis Mitte 2017 und in zehn europäischen Hauptstädten bis Ende 2017

beschleunigen können.



Der SNCF-Konzern hat heute drei Millionen Euro in Allocab

investiert. Ein Teil der Summe wurde durch den Fonds SNCF Digital

Ventures investiert, der von Hi Inov verwaltet wird. Das Hauptziel

der Investition besteht darin, Allocabs geografische Expansion zu

beschleunigen und zu festigen, nachdem es bereits die Nummer 1 unter

den Chauffeur-Netzwerken in Frankreich ist.



Die Geldmittel sollen unter anderem den Ausbau revolutionärer

Angebote ermöglichen - wie z. B. die Attraktivität der Plattform für

Fahrer zu Stoßzeiten steigern (Stau-Ranglisten) und die gemeinsame

Nutzung eines Chauffeurs durch mehrere Fahrgäste auf zuvor gebuchten

Fahrten ermöglichen (Fahrgast-Zuordnung).



Allocab war das erste Unternehmen mit einem speziellen Angebot für

Unternehmenskonten und hat gerade seine Plattform für Taxis geöffnet,

die einen Personenbeförderungsschein ("VTC" oder "LOTI") besitzen.

Auf diese Weise erhält eine größere Anzahl von Fahrern Zugriff auf

unseren Kundenstamm, während wir zugleich die Qualität unseres

Angebots für unsere Fahrgäste kontinuierlich verbessern können.



Yanis Kiansky, Präsident von Allocab: "Ich freue mich sehr, heute

bekanntgeben zu können, dass der Handel mit SNCF abgeschlossen wurde,



mit denen wir schon seit einigen Jahren eng zusammenarbeiten. Dieser

neue Schritt in der Entwicklung von Allocab wird es uns ermöglichen,

unser Angebot für Unternehmen und für Einzelpersonen zu erweitern,

unsere Expansion zu beschleunigen, unsere Stellung als führendes

Chauffeur-Netzwerk in Frankreich zu bekräftigen und der erste

Anbieter auf dem französischen Markt zu werden, der ins Ausland

expandiert."



Dem Startup folgten das Unternehmen Aedelred und die

Anwaltskanzlei Wize Avocats.



Über Allocab: Allocab wurde 2011 von Yanis Kiansky und Thomas

Tiercelin gegründet und hat sich in Frankreich zum größten nationalen

Netzwerk von Fahrzeugen mit Chauffeur entwickelt, mit einer

Marktabdeckung in über 40 Groß- und 20.000 Kleinstädten.



Das Unternehmen hat 250.000 Nutzer und 3.000 Fahrer (Stand: Ende

2016) und will sich bis Ende 2017 auf 6.000 Fahrer und 500.000 Nutzer

vergrößern.







