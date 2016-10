/ New Media & Software

Retten Sie Ihr Geld? jetzt in die eigene Solaranlage investieren

(PresseBox) - Retten Sie Ihr Geld ? jetzt in die eigene Solaranlage investieren

Mittlerweile muss man bekanntlich bereits Strafzinsen für Geld-Guthaben auf dem Bankkonto bezahlen, wenn man sein hart erspartes Geld auf dem Sparkonto der Banken lässt. Die Zeiten für hohe Zinsen auf dem Sparguthaben sind jetzt endgültig vorbei.

Die gute Nachricht: Nehmen Sie einfach ihr Geld und sparen Sie mit Solar in Zukunft ihre Stromrechnung.

Wie das geht, zeigen Ihnen die Solar-Fachexperten unter der Tel.-Nr. 0800 9928000. Jedes Monat können Sie damit rund 60-100 ? einsparen und verlorene Zinsen wieder zurück holen.

Solar um die Stromrechnung zu sparen - Es geht ganz einfach.

Sie lassen sich eine Solaranlage mit Speicher installieren, mit der 999 Dächer Aktion gibt es einen Solaranlage mittlerweile für unter 10.000 Euro. Damit sparen Sie bis zu 100% Ihrer Stromrechnung monatlich ein. Sie erzeugen umweltfreundlich eigenen Strom und Sie machen sich damit unabhängig, denn Sie haben eine der besten Geldanlagen, die man sich vorstellen kann, mit umgerechnet ca 5 % Zinsen. Die Solar-Anlage mit Lithium Speicher kostet mittlerweile wenig Geld und kann auf jedem Hausdach installiert werden. Ja sogar Wohnungseigentümer oder Eigentümer von Eigentumswohnungen haben die Möglichkeit mit kleinen Solaranlagen, so genannten Stromwerken die Stromrechnung massiv zu kürzen.

Informationen gibt es unter 0800 9928000



Ikratos arbeitet bayernweit im Bereich Solartechnik und Wärmepumpen und führt Beratungen für erneuerbare Energien durch. Als Endverbraucher kann man sich im firmeneigenen "Sonnencafe" mit vielfältiger Ausstellung beraten lassen.





