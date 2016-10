Verschenken, vererben oder verkaufen?

Aigner Immobilien empfiehlt: mögliche Familienkonflikte bei Immobilienbesitz frühzeitig klären

(firmenpresse) - Eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge (DIA) bringt es an den Tag: Noch nie erbten Deutsche so viel wie heute. "Die Vermögen aller privaten Haushalte summieren sich - hochgerechnet auf das Jahr 2015 - auf netto rund 11,1 Billionen Euro", so die Studie. Sie prognostiziert auch, dass in den Jahren 2015 bis 2024 Immobilien im Wert von insgesamt 664 Milliarden Euro generationenübergreifend vererbt werden. In diesem Betrag sind die zwei Prozent der einkommensstärksten Haushalte noch nicht berücksichtigt. Im gleichen Zeitraum sollen somit laut dieser Studie in 2,6 Millionen Erbfällen zusammen 4,3 Millionen Immobilien auf die nächste Generation übergehen. Damit wird innerhalb der nächsten zehn Jahre jede sechste Immobilie vererbt.



Die Kehrseite der Medaille zeigen allerdings zwei andere Studien: "Jeder zweite Erbe hat kein Interesse an der Immobilie der Eltern" und "Jeder Vierte hat sein Eigenheim im Alter noch nicht abbezahlt". Damit sind die innerfamiliären Konflikte vorprogrammiert.



"Wir erleben Erbschaftskonflikte leider häufiger, als wir uns das wünschen", so Thomas Aigner, Inhaber des Münchner Maklerhauses Aigner Immobilien GmbH, das mit über 100 Mitarbeitern an sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main zu den führenden inhabergeführten Maklerunternehmen gehört. Aigner: "Als Makler können wir in Zusammenarbeit mit uns bekannten Rechtsanwälten und Steuerberatern diese Konflikte zumeist schlichten. Sie entstehen oft durch Unkenntnis, falsche Erwartungen und Fehleinschätzungen des Marktes und der vererbten Immobilie." Thomas Aigner empfiehlt deshalb allen Immobilienbesitzern, sich schon frühzeitig mit möglicherweise entstehenden Familienkonflikten auseinanderzusetzen. "Noch dramatischer kann es werden, wenn Zinshäuser vererbt werden", so Thomas Aigner weiter. "Die damit verbundenen Verpflichtungen und Kosten können so manchen Erben massiv überfordern. Auch hier ist guter, professioneller Rat zur rechten Zeit dringend geboten. Es stellt sich die Frage, ob neben dem Vererben nicht das rechtzeitige Verschenken oder Verkaufen der Immobilie bessere Alternativen darstellen."





Genau dieses Thema behandelt Aigner Immobilien im Rahmen des münchner immobilien fokus SPEZIAL am 14.11.2016 in München. Unter dem Motto "Generationenwechsel Mehrfamilienhäuser: Schenkung, Erbschaft, Verkauf" erfolgt eine Betrachtung aus rechtlicher, steuerlicher und Marktperspektive. Notar Dr. Martin T. Schwab, Steuerberater, und Dipl.-Kfm. Michael A. Witschel sowie Patrick Schönleiter, Dipl.-Immobilienökonom und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH, führen in das hochrelevante Thema ein und stehen im Anschluss der Vorträge für Fragen zur Verfügung. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist nur mit persönlicher Einladung möglich. Rechtzeitige Anmeldungen können allerdings noch berücksichtigt werden: per E-Mail über info(at)aigner-immobilien.de oder telefonisch unter (089) 17 87 87 - 6229.



Die inhabergeführte, mehrfach ausgezeichnete Aigner Immobilien GmbH gehört mit 25 Jahren Markterfahrung und einem durchschnittlichen Objektvolumen von über 300 Mio. Euro im Jahr zu den TOP 5 der Maklerunternehmen im Großraum München. An sieben Standorten in München, Starnberg und Frankfurt am Main konzentrieren sich mehr als 100 Mitarbeiter auf den Verkauf und die Vermietung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Das Dienstleistungsspektrum reicht von der klassischen Wohnimmobilienvermittlung über die Vermarktung von Investmentprojekten bis hin zum Vertrieb von Bauträgermaßnahmen, die durch eine unternehmenseigene Marketingabteilung begleitet werden. Die Mitarbeiter zeichnet eine fachlich hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Immobilienbranche aus. Als Berater und Vermittler begleiten sie Projektentwicklungen im wohnwirtschaftlichen und im gewerblichen Bereich. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine marktorientierte Wertermittlung durch firmeneigene Architekten und Gutachter. Abgerundet wird das Leistungsspektrum durch eine bankenunabhängige Finanzierungsberatung.



Die Aigner Immobilien GmbH ist Mitglied von "DIP - Deutsche Immobilien-Partner", dem zu den Branchenführern zählenden, 1988 gegründeten Verbund unabhängiger Immobiliendienstleister mit 14 Partnern an bundesweit mehr als 25 Standorten und vier weiteren Spezialisten aus verschiedenen Service-Organisationen als "preferred partnern" mit insgesamt über 800 Experten und einem jährlichen Transaktionsvolumen von rd. EUR 1,5 Mrd. aus vermittelten Immobilienverkäufen sowie mehr als 260.000 Quadratmetern vermittelter gewerblicher Mietfläche (2015).



Aigner Immobilien GmbH

