Patrick Dempsey (50) in COSMOPOLITAN: "Als Frau kann man alles erreichen."

(ots) - Nachdem Patrick Dempsey (50) nach elf Jahren seine

Rolle als "McDreamy" in der Krankenhausserie "Grey's Anatomy" an den

Nagel gehängt hat, übernimmt er jetzt im dritten Teil des Kinofilms

"Bridget Jones' Baby" eine Hauptrolle und ist dort charmant und sexy

wie immer. In der neuen COSMOPOLITAN (EVT 13.10.) spricht er über

seine nicht ganz geradlinig verlaufene Karriere, seine Schwächen und

sein Frauenbild. So sagt er über seine Film-Liebhaberin Bridget

Jones: "Sie ist ein spitzen Rolemodel für alle Mädchen und Frauen.

Davon gibt es auf der Kinoleinwand zu wenige. Wir brauchen mehr

starke Frauencharaktere, die zeigen, dass das Leben nicht immer nach

Plan verläuft, dass man oft strampeln muss." Genau diese Werte möchte

er auch seiner 14-jährigen Tochter vermitteln: "Ich will ihr

klarmachen, dass man als Frau alles erreichen kann. Dass Hillary

Clinton als Präsidentschaftskandidatin nominiert wurde, war für mich

wie ein Geschenk."



Außerdem verrät der 50-Jährige, dass er eigentlich Profi-Skifahrer

werden wollte. "Ich hatte Talent und habe für die Olympia-Teilnahme

trainiert, aber es hat leider nicht ganz gereicht. Damit ist mein

Jugendtraum zerplatzt und ich bin über Zufälle bei der Schauspielerei

gelandet." Das fiel ihm nicht immer leicht, weil er als Legastheniker

Schwierigkeiten bei Castings hat. "Ich kann ja nicht einfach so vom

Blatt ablesen, sondern muss alles auswendig lernen. Dennoch: Diese

Schwäche hat mich am Ende zu dem gemacht, der ich heute bin."



Als "Mister Perfect" will sich der Schauspieler, der auch

professioneller Rennfahrer ist, aber nicht verstanden wissen. Ganz

offen spricht er auch über seine Schwächen: "Ich bin ein sehr

impulsiver Mensch. Emotionen zu kontrollieren, fällt mir nicht immer

leicht. Vor allem früher war das ein Problem, weil ich schnell wütend

wurde. Und Gefühlsausbrüche dieser Art sind am Set nicht gerade



beliebt. Je älter ich werde, desto ruhiger werde ich in dieser

Hinsicht."



Hinweis für Redaktionen:



Der vollständige Artikel erscheint in der neuen

COSMOPOLITAN-Ausgabe 11/2016 (ab 13.10.2016 im Handel). Auszüge sind

bei Nennung der Quelle "COSMOPOLITAN" zur Veröffentlichung frei.



Original-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan



