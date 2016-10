FERRATUM OYJ: Finanzkalender 2017

(Thomson Reuters ONE) -





Helsinki/Berlin, 14. Oktober 2016 - Der Vorstand der Ferratum Oyj (ISIN:

FI4000106299, WKN: A1W9NS) hat über die Veröffentlichungstermine der

Finanzberichte 2017 der Group sowie den Zeitpunkt der Hauptversammlung 2017

entschieden. Ferratum veröffentlicht diese Mitteilung gemäß dem Finnischen

Wertpapiermarktgesetz.





Nachstehend finden Sie den Finanzkalender 2017:



Di., 07.03.2017 Vorläufige ungeprüfte Zahlen 2016



Do., 30.03.2017 Geschäftsbericht 2016



Do., 04.05.2017 Hauptversammlung 2017



Do., 11.05.2017 Bericht über die ersten drei Monate 2017



Do., 17.08.2017 Bericht über das erste Halbjahr 2017



Do., 16.11.2017 Bericht über die ersten neun Monate 2017









Über Ferratum Group:



Die finnische Ferratum Group, ein Pionier für mobile Konsumentenkredite in

Europa, bietet Privatpersonen kurzfristige Konsumentenkredite. Über die Nutzung

digitaler Medien können Kunden von Ferratum Verbraucherkredite in Höhe von 25

EUR bis 3.000 EUR beantragen. Zudem bietet Ferratum erfolgreichen

Kleinunternehmen Ratenkredite mit einer Laufzeit von sechs bis zwölf Monaten an.

Das von Gründer Jorma Jokela geführte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr

2005 schnell gewachsen: Ferratum hat mehr als 1,4 Millionen existierende und

ehemalige Kunden, denen mindestens ein Kredit gewährt wurde. Insgesamt besteht

die Datenbank aus 4,1 Millionen Benutzerkonten (zum 30. Juni 2016). Ferratum ist

in 23 Ländern weltweit mit lokalem operativem Geschäftsbetrieb tätig.











Kontakt:



Ferratum Group

Dr. Clemens Krause, CFO

T: +49 30 88715308

F: +49 30 88715309

M: clemens.krause(at)ferratum.com



Ferratum Group

Paul Wasastjerna

Head of Investor Relations

T: +358 40 7248247



F: +358 20 741 1614

M: paul.wasastjerna(at)ferratum.com



cometis AG

Henryk Deter | Claudius Krause

T: +49 611 20 58 55-28

F: +49 611 20 58 55-66

M: krause(at)cometis.de









This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.



Source: FERRATUM OYJ via GlobeNewswire















Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.ferratumgroup.com/



Dies ist eine Pressemitteilung von

FERRATUM OYJ

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.10.2016 - 07:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1412337

Anzahl Zeichen: 2676

Kontakt-Informationen:

Firma: FERRATUM OYJ

Stadt: Helsinki





Diese Pressemitteilung wurde bisher 70 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung