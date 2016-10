Das Auto entdröhnen und Materialien sicher verkleben

Je nachdem, mit welcher Baustelle Sie sich als nächstes befassen wollen, benötigen Sie das entsprechende Material und besondere Stoffe, um optimal vorgehen zu können. Dementsprechend sollten Sie also über spezielle Matten oder Folien verfügen, sollten Sie beispielsweise Ihr Auto entdröhnen wollen. Dabei geht es dann vor allem darum, Ihren Wagen zu stabilisieren und klappernde Blechteile ruhig zu stellen, um für einen angenehmen Raunklang zu sorgen.

(firmenpresse) - Doch daneben können Sie mittels bestimmter Kleber auch verschiedene Stoffe miteinander verkleben. Oft kommt es aber vor allem darauf an, um was für Stoffe es sich dabei handelt, denn das ist wichtig, um den richtigen Kleber für Ihre Zwecke heraussuchen zu können. Darüber hinaus ändert sich mit dem Produkt natürlich auch immer ein wenig die Anwendungsweise.



Matten zur Entdröhnung



Steht Ihnen eine ordentliche Entdröhnung vor, können Sie auf mehrere Produkte zurückgreifen. ADM-Matten stehen dabei ganz hoch im Kurs, denn jene besitzen einen äußerst starken Kleber, der auf Acryl basiert. Darüber hinaus sei gesagt, dass Sie solche Matten nicht nur bei Ihrem Wagen zum Einsatz bringen können. Auch innerhalb des Maschinenbaus oder anderer Haushaltsgeräte sorgen ADM-Matten für eine Entdröhnung, die sich mehr als nur hören lässt. Des Weiteren ist die Anwendung sehr einfach gestrickt. So erhalten mit einer ADM-Matte ein Produkt, welches eine selbstklebende Seite hat. Sie entfernen also lediglich die Schutzfolie und drücken die Matte an den vorher gereinigten Untergrund. Letzteres ist wichtig, damit der Kleber seine volle Wirkung zeigen kann und die Matten nicht schon nach kurzer Zeit erneuert werden müssen.



Ähnlich funktionieren übrigens auch DSM-Matten oder Alubutyl. Bei den DSM-Matten besitzen Sie noch den Vorteil, dass Sie dieses Material in verschiedenen Dicken bestellen können. Sie müssen also nicht mehrere Lagen übereinander verkleben, sondern können auch einfach das dickere Material nutzen. Bei der Alubutyl-Folie erhalten Sie dagegen eine Rolle mit Folie, die sich ebenfalls ganz einfach anbringen lässt. Gerade hier ist es jedoch zu raten, dass Sie Schutzhandschuhe tragen, da die Folie teilweise sehr scharfe Kanten aufweist.



Verschiedene Kleber



Ihnen stehen mehrere Kleber zur Verfügung, wenn Sie bestimmte Stoffe miteinander verkleben wollen. Da wäre zum einen der Flüssigkleber, bei dem es sich um einen sehr starken Kontaktklebstoff handelt. An sich handelt es sich um einen Universalkleber, wobei Sie diesen auch besonders für Leder benutzen können. Der Sprühkleber kommt mit einer speziellen Düse, mit dem Sie den Kleber auf den Materialien verteilen können. Sie können also individuell arbeiten.









Alubutyl-kaufen.de hat sich auf den Verkauf von Produkten aus Alubutyl spezialisiert. Dabei handelt es sich um ein Dämmmaterial, welches beispielsweise zur Schalldämmung genutzt werden kann. In unserem Online-Shop finden Kunden zahlreiche Informationen über Alubutyl, dessen Verwendungsmöglichkeiten und weitere Tipps.

