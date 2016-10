Kalibrierservice nach ISO 17025 in Hückelhoven

Kalibrierung Beschleunigungssensoren

(PresseBox) - Das im Haus PCB Synotech GmbH angesiedelte Kalibrierlabor von PCB Europe ist durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) zugelassen und bietet in Übereinstimmung mit der DIN EN ISO/IEC 17025:2005 für die Messgröße Beschleunigung die Kalibrierung von Vibrations- und Schwinggeschwindigkeitssensoren an. Die Kalibrierleistung im Back-to-Back Verfahren beinhaltet einen Kalibrierschein nach ISO 17025. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Beschleunigungssensoren beträgt etwa 3 Werktage.

Die regelmäßige Kalibrierung der Messmittel dokumentiert eine umfängliche Kalibrierhistorie und dient der Qualitätssicherung. Dadurch werden sichere und fehlerfreie Messergebnisse garantiert.

Weitere Informationen unter www.synotech.de/kalibrierservice



PCB Synotech GmbH ist die deutsche Vertriebstochter des US-amerikanischen Sensorherstellers PCB Piezotronics, Inc. und seit fast 25 Jahren am Markt tätig. Neben der breiten Produktpalette von PCB vertreibt Synotech hochwertige Technik der Hersteller IMI Sensors, TMS The Modal Shop, Larson Davis, Setra Systems, Onset und Kemo.





PCB Synotech GmbH

