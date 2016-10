ABC der Kündigung

Fakten statt Bauchgefühl!

(firmenpresse) - Die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses ist ein komplexer Akt. Wesentlich für eine zutreffende Behandlung ist das Zusammenspiel von Gesetzen, Rechtsprechung, Tarifverträgen und Individualvereinbarungen.



Der Ratgeber " ABC der Kündigung (https://www.stollfuss.de/ABCderKuendigung/9783083167068)" erläutert daher zahlreiche Begriffe des Kündigungsrechts unter Ausweis der Rechtsgrundlagen, Rechtsprechung und Literaturmeinung. Die ABC-Struktur bietet dabei den direkten Zugriff auf das relevante Stichwort.



Die Neuauflage des Ratgebers berücksichtigt selbstverständlich die aktuelle Rechtsprechung im Arbeitsrecht, insbesondere auch die Entscheidungen des EuGH, die grundlegenden Einfluss auf das deutsche Arbeitsrecht haben. Dabei fehlt auch nicht der Blick über den Tellerrand in das Steuerrecht und Sozialversicherungsrecht.



Darum geht es:

- ABC der Kündigungsgründe und Kündigungsbegriffe

- Auszüge der maßgeblichen Rechtsgrundlagen



Außerdem enthalten:

- Beispiele und Praxishinweise

- Musterformulierungen



Autoren

Dr. Nicolai Besgen, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht MEYER-KÖRING Rechtsanwälte Steuerberater, Bonn, Manfred Jüngst, Vors. Richter am Landesarbeitsgericht Köln a.D.,

Dr. Lothar Staschik, Vorsitzender Richter am Landesarbeitsgericht Köln



ABC der Kündigung (https://www.stollfuss.de/ABCderKuendigung/9783083167068); Ratgeber, 6. Auflage 2016, kartoniert, ca. 300 Seiten,

ISBN 978-3-08-316706-8; Preis EUR 49,80





Stollfuß Medien mit Sitz in Bonn wurde 1913 als Fachverlag gegründet und zählt heute zu einem der bundesweit führenden Medien- und Softwarehäusern mit Kernkompetenz in den Bereichen Steuern, Wirtschaft und Recht. Stollfuß Medien bietet eine breite Palette an Fachliteratur an. Eine Fülle von Online-Fachdatenbanken für die mobile Recherche und effiziente Software-Komplettlösungen für Steuerberater, Wirtschaftsbüros, die gewerbliche Wirtschaft und Unternehmenssteuerabteilungen runden das breite Leistungsspektrum ab.

