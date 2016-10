ViolaDirekt GmbH aus Achern wartet mit neuem Online-Shop auf

(PresseBox) - In modernem Design präsentiert sich der neue Online-Shop der Firma ViolaDirekt GmbH aus Achern, Baden-Württemberg, auch bekannt unter der Markenbezeichnung ViD. Der Großhändler für Elektroverbindungstechnik, insbesondere Klemmen aller Art, sowie LED-Beleuchtung für Industrie und Kommunen bietet seine Produkte nun auch online an. Als Shopsystem wurde Shopware, eines der gängigsten deutschen Systeme, gewählt, welches zahlreiche Möglichkeiten in Design und Funktionen bietet. In den Kategorien ?LED Lampen & Leuchtmittel?, ?Verbindungsklemmen & Klemmleisten?, ?Kabelverlegung? sowie ?Werkzeuge und Messgeräte? findet sich eine große Auswahl von Lüsterklemmen und Steckklemmen über LED-Hallenbeleuchtung und Einzugsbänder bis hin zu Zangen und Schraubendrehern. Als Großhandel führt ViolaDirekt diese Produkte in großen Mengen, dabei stammen viele auch aus dem eigenen Hause: Die Marke ViD steht für absolute Qualität und Sicherheit und alle Produkte erfüllen internationale Standards.

Wer die Produkte nicht im Onlinehandel erstehen möchte, hat die Möglichkeit, sie direkt am Standort Achern im Ortenaukreis zu kaufen und sich dort ausführlich beraten zu lassen. Darüber hinaus hat die Firma auch weitere Standorte in vielen europäischen Ländern, etwa in der Schweiz, der Slowakei, in Frankreich, Österreich und Tschechien. Auch ein Katalog kann bestellt werden. Das Angebot der Firma richtet sich insbesondere an Baumärkte, Elektrofachbetriebe und Elektroinstallateure, einige namhafte Partner zählen zum Kundenkreis von ViolaDirekt. Dies hängt sicherlich auch mit der über 30-jährigen Erfahrung in der Branche zusammen.

In der Region ist die ViolaDirekt GmbH gut vernetzt: Die Firma unterstützt verschiedene Jugendabteilungen in Sportvereinen, soziale Projekte und die Lebenshilfe Baden-Baden/Bühl/Achern.





Die ViolaDirekt GmbH ist Spezialist für Elektroinstallationsbedarf, LED-Lampen und -Leuchtmittel in Achern, Baden-Württemberg. Das Unternehmen beliefert seit über 30 Jahren die Elektroinstallationsbranche, Baumärkte, Facheinzelhändler und verfügt über eigene Verkaufsbüros in mehreren Ländern Europas. Über Importeure erreicht die Marke ViD alle europäischen Länder. Geschäftsführender Gesellschafter ist Vincenzo Viola.





