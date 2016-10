Klassisch oder doch eher dünn?

Oft hängt das sexuelle Erlebnis mit Ihrem Partner von Ihrem Kondom ab, welches Sie benutzen. Schließlich gibt es schier unendlich viele Kondome, die oft mit unterschiedlichen Eigenschaften daherkommen. Immer nur die Gleichen zu benutzen, ist dann oft langweilig und sorgt nicht wirklich für Abwechslung. Schließlich wollen Sie den Abend im Bett richtig genießen es nicht einfach nur hinter sich bringen. Nutzen Sie also verschiedene Kondome, um das Erlebnis ein wenig aufzupeppen. Doch manchmal sind es gerade die klassischeren Varianten, die für die richtige Stimmung sorgen können.



(firmenpresse) - Mögen Sie es klassisch?



Beim Dolphi Classic erhalten Sie ein ganz klassisches Kondom, welches keine besonderen Zusätze mit sich bringt. Dementsprechend wissen Sie ganz genau, worauf Sie sich bei diesem Kondom einlassen, wenn es für Sie in Frage kommt. Mehr muss es manchmal ja auch gar nicht sein, denn nicht jeder Abend sollte vor Experimentierfreude strotzen. Manchmal sind die Momente mit Ihrem Partner im Bett besonders, weil eben nichts Verblüffendes oder Besonderes zum Einsatz kommt, sondern Sie sich einfach auf Ihren Partner einlassen, wie Sie es schon oft getan haben. Gerade dann reicht ein normales Kondom, welches passable und normale Eigenschaften mit sich bringt.



Übrigens können Sie sich bei den Dolphi-Kondomen immer für mehrere Varianten entscheiden. So stehen Ihnen verschiedene Packungen mit unterschiedlicher Anzahl zur Verfügung. Möchten Sie ein Kondom zuerst einmal ausprobieren, können Sie auf die kleine Packung mit drei Kondomen zurückgreifen, wobei die größere Packung ganze zwölf Kondome mit sich bringt. Hier ist es also wichtig für Sie, ob Sie genau wissen, worauf Sie sich mit einer Bestellung einlassen. Sollten Sie sich nicht sicher sein, können Sie die kleinere Packung nutzen, um ein für Sie neues Produkt ausprobieren zu können.

Besonders dünn, besonders reizvoll



Gerade dann, wenn Sie die Zeit für ein besonderes Sex-Erlebnis mit Ihren Partner haben, sollten Sie auch ein Kondom nutzen, welches zu diesem Anlass passt. Besonders dünne Kondome stehen Ihnen zur Verfügung, wodurch es sich beinahe so anfühlt, als würden Sie überhaupt keins benutzen. Das Dolphi Ultra Thin sorgt dafür, dass weder Sie selbst, noch Ihr Partner wirklich spüren, dass ein Kondom im Spiel ist. Das Besondere ist noch dazu, dass Sie keinen Aufpreis im Vergleich zu den klassischen Kondomen zahlen müssen – perfekt!





Kondomfactory.de bietet eine große Auswahl an Kondomen - getreu dem Motto "Love, Sex & Fun - but safe! In unserem Online-Shop finden Interessenten darüber hinaus zahlreiche Informationen über Verhütungsmittel, sowie deren Verwendungsmöglichkeiten und viele hilfreiche Tipps. Anwender sollten sich dennoch immer die Hinweise und Informationen im Beipackzettel sorgfältig durchlesen.

Kondomfactory.de

