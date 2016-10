Der kostenlose Deine-Versorger.de Vertragsmanager. Tarifwechsel-Service inklusive Empfehlungen und Vertragsverwaltung.

Um Energiekosten zu sparen, lohnt es sich den Versorger zu wechseln. Dafür muss man jedoch die Kündigungsfrist seines aktuellen Vertrags im Blick haben, verfügbare Tarifangebote vergleichen und den Wechsel einleiten. Wer sich diesen Aufwand sparen, jedoch trotzdem rechtzeitig und sicher zu einem günstigeren Tarif wechseln möchte, kann ab sofort den Deine-Versorger.de Vertragsmanager nutzen.

(firmenpresse) - Mit dem Vertragsmanager bietet Deine-Versorger.de, das unabhängige Vergleichsportal für faire Strom- und Gasversorgung, einen kostenlosen Rundum-Service für Verbraucher an, mit dem diese von einem nahezu automatisierten Wechsel profitieren können. Der Vertragsmanager beinhaltet neben individuellen Tarifempfehlungen, die der Kunde rechtzeitig vor Ablauf seiner Kündigungsfrist erhält, auch die Durchführung des Wechsels und die dauerhafte Verwaltung der Energieverträge. Zeitaufwendige Versorgervergleiche gehören damit der Vergangenheit an und Verbraucher müssen nie wieder ein Wechseldatum verpassen.



So funktioniert die Anmeldung für den Vertragsmanager:



Um den kostenlosen Tarifwechsel-Service zu nutzen, können Verbraucher einfach telefonisch oder über das Anmeldeformular Kontakt zum Deine-Versorger.de-Team aufnehmen. Die Service-Mitarbeiter erfragen daraufhin die wichtigsten Informationen zu den bestehenden Verträgen. Dazu zählen der Name des derzeitigen Versorgers, der aktuell gebuchte Tarif, das letzte Wechseldatum sowie der aktuelle Verbrauch in kWh. Diese Daten werden in die Kundendatenbank von Deine-Versorger.de aufgenommen. Vor Ablauf der Kündigungsfrist des aktuellen Vertrags kommt das Deine-Versorger.de-Team auf Grundlage dieser Informationen mit individuellen Wechselvorschlägen auf den Verbraucher zu. Der Wechsel erfolgt daraufhin automatisch. Auf diese Weise werden die Kosten für die Strom- und Gasversorgung des Verbrauchers ständig optimiert.

Das Anmeldeformular für den Vertragsmanager finden Verbraucher in unserem Servicebereich: www.deine-versorger.de/vertragsmanager.

Eine telefonische Anmeldung ist unter 02305 9776-50 ebenfalls möglich.

Für eine Abmeldung vom Tarifwechsel-Service genügt ein kurzer Hinweis per E-Mail oder per Post an service(at)deine-versorger.de.





Deine-Versorger.de ist ein Vergleichsportal für Gas-, Strom- und Ökostromanbieter, das ausschließlich empfehlenswerte Tarife von sorgfältig geprüften Versorgern listet. Es ermöglicht Verbrauchern einen einfachen und risikofreien Tarifvergleich sowie einen schnellen und unkomplizierten Wechsel direkt über die Plattform. Bevor ein Versorger in das Verzeichnis aufgenommen wird, stellt das Deine-Versorger.de-Team sicher, dass dieser in allen Bereichen dem strengen Regelwerk der Plattform genügt. Nur, wenn dies der Fall ist, wird er aufgenommen und erscheint bei der Tarifsuche als Vorschlag für den Verbraucher. Dank dieser Vorgehensweise ist es möglich, den Tarifvergleich und den Wechsel besonders einfach zu halten: Bis auf die separate Anzeige von Ökotarifen gibt es beim Tarifvergleich keine Filterfunktionen. Dies ist nicht nötig, da durch die intensive Prüfung der Versorger alle Punkte, die in marktführenden Preisvergleichsrechnern zusätzlich ausgewählt werden müssen, bereits abgedeckt sind.

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Leseranfragen:

Deine-Versorger.de Vergleichsportal GmbH

Frauke Bindig

Lambertusplatz 6

44575 Castrop-Rauxel

02305 9776-127



presse(at)deine-versorger.de



Datum: 14.10.2016 - 10:09

