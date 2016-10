Mein Traum mein Leben, mein Unternehmen: Red Saphir®

Vor gut 2 Jahren habe ich mein Unternehmen Red Saphir® nach dem Krebstod meiner Mutter gegründet. Es ist unvorstellbar, wie viel Kraft ein Traum zu verleihen vermag.

Lavaschmuck

(firmenpresse) - Zugegeben, es waren zwei miese und harte Jahre, seelisch als auch finanziell: Oft konnte ich die Heizkosten nicht mehr bezahlen und zum Essen war nur selten etwas im Kühlschrank. Im Winter war dann eben keine Heizung verfügbar. Nicht aufzugeben, war schwer.



Für seinen Traum zu leben, ihn zum Fliegen zu bringen ohne damit abzustürzen, wenn man an einem Wendepunkt steht, ist ein hohes Risiko und bedeutet viele nicht erfolgreiche Jahre zu durchleben. Insbesonders wenn man einen gut bezahlten Posten im Management dafür aufgibt. Eine neue Marke bekannt zu machen, kostet viel Geld und zieht gerne mal einige teure Berater & Mitgründer an, die sich als Betrüger entpuppen. Auch dieses Jahr haben mich zwei Geschäftspartner betrogen und mich viel Geld gekostet, sogar ein Projekt zum Scheitern gebracht, bevor es überhaupt anlaufen konnte. Lehrgeld habe ich in den letzten Jahren sehr viel bezahlt.



Heute bin ich stolz, gestärkt aus dieser Niederlage hervorgegangen zu sein und die neue LAVA CRYSTAL Kollektion vorstellen zu dürfen!



Denn aufgeben war nie eine Devise, ich glaubte und kämpfte für meinen Traum und machte wie gewohnt allein weiter– für Mutter. Die richtigen Menschen würden sich schon finden und genau so kam es. Erst nach 2 Jahren fand ich jene Menschen, die an mich und meine Vision glauben und das Projekt Red Saphir unterstützen! Meine Marke, mein Team und meine Vision sind stärker als nie zuvor.



Die neue LAVA CRYSTAL Kollektion



Im Herbst erscheint meine erste große Schmuckkollektion, hergestellt in liebevoller Handarbeit bei unserem Partner in Österreich. Ein Statement des Feuers, der Willenskraft, der Leidenschaft und für Stilbewusstsein der mutigen Frauen!



Die LAVA CRYSTAL Armbänder sind meine neueste Kreation für die Lady und den Gentlemen von Welt. Gefertigt aus echtem LAVA Gestein setzen rubinrote Perlen und Totenköpfe von Swarovski® die passenden Akzente.



Die Kollektion ist online auf Redsaphir.com und in ausgewählten Läden ab einem Preis von 99 € erhältlich.









Red Saphir ist der Marktführer im Design von Premium Lava Schmuck.



Gegründet als Parfümlabel 2014 führt Red Saphir seit 2016 eine eigene Lavaschmuck Kollektion. Die Produkte entstehen in Handarbeit in Österreich und können Online, sowie in ausgewählten Boutiquen erworben werden.



