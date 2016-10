primion Technology AG kauft Opertis GmbH

Stetten a. k. M., 10.10.2016. Die Verhandlungen zwischen den Eigentümern der Opertis GmbH und der primion Technology AG sind heute erfolgreich abgeschlossen worden. primion übernimmt Opertis zum 10. Oktober 2016.

(firmenpresse) - Die Opertis GmbH aus dem hessischen Bad Arolsen entwickelt, produziert und vertreibt elektronische Schließsysteme. Das Lösungsportfolio unter dem Namen eLOCK umfasst mechatronische Zylinder, sowie das Komfort Türschloss-System, mit den jeweiligen dazugehörigen Schließverwaltungssoftware-Paketen eLOCK EM, eLOCK eXpress und eLOCK eXpert.



Die primion Technology AG betont, es werde klar die Strategie verfolgt, die Produkte und Lösungen der Opertis GmbH weiterzuführen und zu verbessern, um deren Kunden und Partner heute und in Zukunft ein attraktives Angebot bieten zu können. „Wir sind auch sehr daran interessiert, die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Opertis Vertriebspartnern in Deutschland fortzusetzen“, so Horst Eckenberger (CEO).



Die Integration der Lösungen von primion und Opertis führt zu einem erweiterten Lösungsportfolio und damit zu einer noch breiteren und besseren Angebotspalette. Bei Opertis werden organisatorische Anpassungen umgesetzt, um die erwünschten Synergie-Effekte umzusetzen. Der Vorstand ist sich sicher, durch die Integration von Opertis in die primion-Unternehmensgruppe den Unternehmenswert auch für die Aktionäre weiter steigern zu können, indem man den wachsenden Markt der Zutrittskontrolle und Sicherheitssysteme noch besser bedient. Somit wird der erfolgreiche Weg der primion Gruppe an die europäische Spitze der Branche konsequent fortgesetzt.



Über primion:

Die primion group ist eine international aufgestellte Firmengruppe mit Tochterfirmen und Niederlassungen in ganz Europa und einem weit verzweigten internationalen Partnernetzwerk. primion entwickelt, produziert und installiert Zutrittskontroll- und Zeiterfassungssoftware und -hardware sowie Systeme für das umfassende Sicherheitsmanagement. primion bietet individuelle Lösungen aus standardisierten Elementen für die Sicherheitstechnik und das Gefahren-management für zum Teil hochsensible Infrastrukturen wie Flughäfen, Forschungseinrichtungen, Banken, öffentliche Einrichtungen, etc. Mit zuverlässigen Lösungen für alle Branchen und Unternehmensgrößen, innovativen Produkten und Top-Consulting baut die primion group ihre Stellung im Markt weiter aus. Erstklassige Referenzen rund um den Globus, zahlreiche Auszeichnungen und Zertifikate sowie international begehrte Design-Preise untermauern diesen Anspruch. Mehr als 5.000 renommierte Kunden weltweit vertrauen den primion-Lösungen.



primion, die Töchter primion S.A.S. in Frankreich, GET in Belgien und Digitek in Spanien sowie die weltweit agierenden Partnerfirmen sind auch für den Vertrieb und natürlich den After-Sales-Support verantwortlich.







http://www.primion.eu



Die primion group mit der primion Technology AG in Deutschland, der primion S.A.S. in Frankreich, der primion-Digitek in Spanien und GET in Belgien betreut mit rund 400 Mitarbeitern und zahlreichen Systempartnern ca.5.000 zufriedene Kunden weltweit. primion ist im Markt der Zutrittskontrolle, Zeitwirtschaft und der Sicherheitstechnik einer der führenden Anbieter in Europa. Kunden von primion sind z.B. der Industriepark Höchst, die Deutsche Telekom, die Bundeswehr, Solvay und Inditex-Zara.

Kommentare zur Pressemitteilung