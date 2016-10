PAYBACK weitet Zusammenarbeit mit artegic aus

PAYBACK, Deutschlands führendes Bonusprogramm sowie gleichzeitig größte Multichannel-Marketingplattform und artegic, Beratungs- und Technologieanbieter für digitales CRM, bauen ihre Zusammenarbeit aus. Neben dem Betrieb der E-Dialogmarketing Plattform für Newsletter und Kampagnen sollen künftig neue innovative Anwendungen realisiert werden.

Digitaler Dialog ist für PAYBACK einer der wichtigsten Kanäle zur Kommunikation mit den über 28 Mio. Nutzern. Dabei profitiert PAYBACK von der Echtzeitfähigkeit der Realtime CRM & Marketing Automation Plattform von artegic. Diese erlaubt es, Nutzer im richtigen Moment und Kontext ohne Zeitverzögerung mit nutzerzentrierter Kommunikation anzusprechen. So erhalten Nutzer bereits heute in weniger als 10 Sekunden nach der Nutzung ihrer PAYBACK Karte an der Kasse die passende Kommunikation auf ihrem (mobilen) Endgerät ausgespielt. Dabei werden die jeweils aktuellen Daten, wie Punktestände, in Echtzeit verarbeitet.



Allein 2015 wurden über artegic Technologie über 500 Millionen Coupon E-Mails mit Angeboten von Partnerunternehmen verschickt. Durch die nutzerspezifisch individualisierten E-Mails erreichen Partnerunternehmen unterschiedliche Ziele, von Kundenbindung über Kundenintensivierung bis hin zu Upselling oder Cross-Selling. Für eine maximale Relevanz wird die Kommunikation in mehreren tausend unterschiedlichen, hochindividualisierten Varianten versendet, um jedem Nutzer genau die Angebote zukommen zu lassen, die für ihn attraktiv sind.





Individualisierung durch automatisiertes Content Processing



Ohne Prozessautomatisierung und eine hochperformante Aufbereitung bis hin zur Echtzeitdatenintegration könnten das hohe Volumen und die hochgradige Individualisierung nicht wirtschaftlich bewältigt werden. Die artegic Technologie bietet mit dem ELAINE Realtime Marketing Automation Core eine leistungsfähige Basis. So können Realtime-Daten noch zur Laufzeit in Kampagnen aktualisiert werden bis hin zu einer kontextualen Anpassung von Inhalten im Moment z.B. der Öffnung einer E-Mail durch den User. Für die innovative Umsetzung von Realtime Marketing Fähigkeiten wurde artegic mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem International und German Stevie Award und dem ECO Internet Award.



„Wir sind sehr froh, dass wir für unsere agile Entwicklung neuer innovativer Echtzeit-Marketing Produkte mit Artegic einen erfahrenen E-Mail Technologie-Anbieter an unserer Seite haben.“, so Sandra Prinzenberg, Director Multichannel & Lifecycle Management von PAYBACK



Zur Sicherstellung der nötigen Prozesseffizient wurde zudem für PAYBACK eine automatisierte Content Processing Lösung entwickelt, welche die komplexe Angebotsausspielungs-Logik effizient abbildet. Diese Lösung umfasst die Übernahme von Planungsdaten und Kampagnenbriefings aus Excelbasierten ELAINE CampaignSheets, die Erstellung von Teasern über einen integrierten Online-Grafik-Editor, sowie das Workflow-Management zur Koordination von granularen Änderungen und die Freigaben der Partner und Dienstleister. Die wichtigsten Anforderungen von PAYBACK an die eingesetzte E-Mail Marketing Technologie sind dabei die Abbildung der Angebotsausspielungslogik, umfangreiche Fähigkeiten zur Marketing Automatisierung, die Unterstützung bzw. Abbildung des Erstellungs- und Abstimmungsprozesses sowie höchste Daten- und Ausfallsicherheit und Versandqualität.



„Durch unser hochindividuelles Marketing haben wir ein sehr komplexes Umfeld. artegic bietet uns die dafür nötige technische Lösung, um den Prozess für bis zu in Echtzeit personalisierte Kommunikation erfolgreich und effizient abzubilden. Mit ELAINE haben wir die passende technologische Plattform für unsere anspruchsvollen Aufgaben gefunden. artegic unterstützt uns zudem darin, neue Anforderungen und innovative Ansätze konsequent zu meistern.“, so Mark Brauch, Director Digital Direktmarketing bei PAYBACK.



"Individualisiertes Marketing auf diesem Niveau erfordert die Verarbeitung einer großen Menge granularer Inhalte. In der Fähigkeit zur schnellen und effizienten Abwicklung dieses Content-Processings steckt der Kern für eine relevante und zielgenaue Kommunikation im digitalen Dialog. Wir freuen uns, in der Zusammenarbeit mit PAYBACK künftig auch international anspruchsvollsten Aufgaben in diesem Bereich realisieren zu können.", ergänzt Stefan von Lieven, CEO der artegic AG.





