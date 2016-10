la maiena – Das Wellnesshotel in Meran

Das Wellnesshotel in Südtirol 4 Sterne



Die Zimmer des Hotels wurden erst vor wenigen Jahren neugestaltet. Moderne Linien, viele kleine Wohlfühldetails und ein einzigartiger Panoramablick über die Dächer von Meran. Herrliche Natur in Verbindung mit gesundem und entspanntem Wohnen. Die Zimmer sind mit einem edlen Eichenholzboden ausgestattet und auch die Einrichtungsgegenstände wurden zunehmend aus dem hochwertigen Zirbenholz gefertigt. Der Duft des Holzes soll bei der Entspannung helfen, wie auch die Sinne beleben. In der herrlichen Natur entspannen und genießen – dafür bietet das 4-Sterne Superior Hotel in Südtirol das ideale Ambiente.



Das Hotel in Marling ist der Ort für einen perfekten Urlaub



Ein Besuch in unserem Hotel in Marling lohnt sich. Das 4 Sterne S Hotel la maiena, bietet Ihnen Erholung, Entspannung und viele Freizeitangebote für die ganze Familie wie Golfen, Tennis, Wandern, Biken, Nordic Walking oder Reiten. Um die Auszeichnung eines Belvitahotels tragen zu dürfen, muss man einerseits zu den schönsten 4 Sternehotels in Südtirol gehören und andererseits einen ausgezeichneten Wellnessbereich anbieten. Damit stehen wir als Hotel für Schönheit, körperliche und geistige Betätigung sowie ganzheitliches Wohlergehen mit dem Ziel die Lebensqualität zu erhöhen.



Das Familienhotel in Meran



Entspannen Sie mit Ihrer ganzen Familie in unserem Wellnessbereich. Die Olivenkräutersauna bietet mit ihren milden Temperaturen Platz für alle Familienmitglieder. Diesbezüglich haben wir eigens eine „Dress on Sauna“ entwickelt, wo sich alle wohlfühlen und die angenehme Hitze genießen können. Wer es etwas heißer mag, entspannt in der Saunahütte „Sommerliebe Flatscheralm“ oder in der Infrarotsauna mit Salzstollen. Nicht weniger entspannend geht es in der SPA Lounge in unserem Wellnesshotel in Südtirol zu. Wer das Vergnügen eher alleine oder mit seinem Partner genießen möchte, bucht die private SPA Emilia. Diese umfasst eine Massagelounge für Zwei, privates Erlebnis-Dampfbad, Luxus Doppelwanne, warmes Wasserbett, Erlebnisdusche und einen Liebesgarten im Freien. Alle diese Angebote sind inklusive Panoramablick über Meran.







