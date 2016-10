BSG-Urteil gefährdet chirurgische Versorgung

(ots) - Das jüngste Urteil des Bundessozialgerichtes (BSG)

zur Nachbesetzung von chirurgischen Vertragsarztsitzen gefährdet die

zukünftige Patientenversorgung in chirurgischen Arztpraxen. Zu diesem

Schluss kommt der Berufsverband der Deutschen Chirurgen e.V. (BDC).

Der Rechtsspruch des BSG verbietet die Übernahme einer bestehenden

chirurgischen Facharztpraxis durch den größten Teil der

niederlassungswilligen Fachärzte aus dem Gesamtgebiet der Chirurgie.



Das Gericht hat festgelegt, dass nur noch Praxen übernommen werden

dürfen, deren Inhaber neben dem Facharzt für Chirurgie auch die

Schwerpunktbezeichnung Unfallchirurgie führt. Damit wird die

Weitergabe eines Großteils der chirurgischen Praxen nicht mehr

möglich sein. "Die Kollegen werden keine Nachfolger mehr finden, da

abgesehen von wenigen Spezialisten die Kernarbeit in der Betreuung

von Patienten mit Erkrankungen oder Verletzungen des

Bewegungsapparates liegt." erklärte Dr. med. Jörg-A. Rüggeberg,

Vizepräsident des Berufsverbandes. "Unabhängig von der existentiellen

persönlichen Katastrophe durch den Verlust der Altersvorsorge in Form

des nicht mehr veräußerbaren Praxiswertes, stehen wir vor einem

flächendeckenden Verlust einer wichtigen Behandlungsebene für die

Bevölkerung in Form der ambulanten Basischirurgie." so Rüggeberg.

"Ein kompletter Versorgungsbereich wird durch Richterspruch

abgeschafft werden, und die Patienten werden stattdessen die

Krankenhausambulanzen aufsuchen müssen, die für diese Aufgabe keine

ausreichenden Kapazitäten besitzen."



Hintergrund der Entscheidung ist eine Veränderung der

Weiterbildungsordnung im Gebiet Chirurgie. Während früher ein Chirurg

grundsätzlich die Weiterbildung Chirurgie, dann später ggf. mit

Schwerpunkten wie z. B. Unfallchirurgie abgeschlossen hatte, um sich

dann als Chirurg niederzulassen, gibt es den Facharzt für Chirurgie



heute nicht mehr. Stattdessen ist das Gesamtgebiet aufgeteilt in acht

verschiedene Fachsäulen, z. B. Gefäßchirurgie, Kinderchirurgie und

Orthopädie/Unfallchirurgie. Auch der bisherige Facharzt für

Orthopädie ist abgeschafft worden und mit der Unfallchirurgie zu

einem gemeinsamen Facharzt verschmolzen. Allerdings ist trotz dieser

Änderung der Facharztweiterbildung die sogenannte Bedarfsplanung,

welche die Nachbesetzungsmöglichkeiten bestehender Praxen regelt,

nicht geändert worden. Hier gibt es unverändert zwei getrennte

Planungsbereiche Orthopädie und Chirurgie, obwohl die zugehörigen

Fachärzte in dieser Form nicht mehr nachgebildet werden.



Der Gemeinsame Bundesausschuss als Normgeber für die

Bedarfsplanung hat bisher keine neue Form beschlossen, lediglich eine

Art Durchführungsbestimmung erlassen, wonach die neuen Fachärzte für

Orthopädie/Unfallchirurgie einen bisherigen Chirurgensitz übernehmen

können, wenn der Sitzinhaber überwiegend

unfallchirurgisch-orthopädisch tätig war.



Dringend geboten ist daher eine umgehende Änderung der

Bedarfsplanung durch den gemeinsamen Bundesausschuss, um die

geänderte Weiterbildung von Chirurgen und Orthopäden so zu

berücksichtigen, dass auch weiterhin eine ausreichende Versorgung der

Bevölkerung mit basischirurgischen und daneben auch

hochspezialisierten chirurgischen Behandlungsformen garantiert wird.

"Es darf nicht passieren, dass Gerichte in die chirurgische

Versorgungslandschaft eingreifen, nur weil notwendige Entscheidungen

nicht rechtzeitig getroffen werden", so auch Professor Dr. med. Dr.

h.c. Hans-Joachim Meyer, Präsident des Berufsverbandes der Deutschen

Chirurgen.







