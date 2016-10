Alufelgen im Winter? Mit der SR3-Lackierung ist Streusalz Schnee von gestern (FOTO)

(ots) -

Auf www.sr3-saltlab.com gelangen Autofahrer in ein Labor der

besonderen Art. Dort werden Alufelgen unter härtesten Bedingungen für

die Verwendung im Winter getestet. AEZ startet Anfang Oktober,

rechtzeitig zur beginnenden Winter-Saison, eine einzigartige

Informationskampagne, um Autofahrern die Angst vor der Verwendung von

Alufelgen im Winter zu nehmen.



Die etwas andere Welt der Wissenschaft



Als einer der führenden Hersteller von Leichtmetallfelgen bietet

ALCAR mit dem Premiumlabel AEZ jedem Autofan die passende Wunschfelge

für sein Automobil speziell auch in der kalten Jahreszeit. Trotzdem

sind viele Endkonsumenten fälschlicherweise der Meinung, dass

Alufelgen bei Schnee und Eis nicht zum Einsatz kommen sollten. Vor

diesem Hintergrund hat AEZ ein Testlabor der besonderen Art

entwickelt - online natürlich. Die "saltlab - Informationskampagne"

räumt auf humorvolle Art und Weise mit dieser jahrelang gängigen

Fehlinformation auf. In insgesamt drei unterschiedlichen

Testverfahren erfährt der User, dass Streusalz bei Aluminiumrädern

von AEZ "Schnee von gestern" ist. So viel sei verraten: Der

Zwölf-Stunden-Salzaquariumtest ist nur der erste Test. In den

weiteren Hauptrollen: eine Zahnbürste, eine Bohrmaschine und eine

Saltgun.



Begeben Sie sich in die Welt der Salzkristalle:

www.sr3-saltlab.com.



Saltlab-Gewinnspiel:



Als Zugabe gibt es auch die Möglichkeit, ein unter härtesten

Bedingungen getestetes Alufelgenset zu gewinnen. Werden Sie bis zum

15. November 2016 Experte und beantworten Sie eine

"wissenschaftliche" Frage. Oft reicht schon ein Kurzstudium, in

diesem Falle von www.sr3-saltlab.com.







