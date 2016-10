Lieblingsblumen machen 200% glücklicher! / Studie beweist die positive Wirkung von Blumen (FOTO)

In einer neurowissenschaftlichen Studie wurde nun bestätigt:

Blumen haben positive Auswirkungen auf das menschliche Gehirn.

Bemerkenswert ist dabei insbesondere die Wirkung der Lieblingsblume.

Diese erhöht das Glücksgefühl um sagenhafte 200%. Neun bekannte

Influencer nahmen sich dem Thema künstlerisch an und kreierten

Lieblingsblumensträuße zu den Themen "Personality", "Autumn

Favorites" und "Love & Friendship".



Dass Blumengeschenke zu jedem Anlass gut ankommen, ist allseits

bekannt. Bei dem Geschenk die Lieblingsblume des Empfängers zu

wählen, zeugt dabei von besonderer Aufmerksamkeit und hat sogar

deutliche, neurowissenschaftlich nachweisbare Einflüsse. Die

Lieblingsblume lässt das Glücksgefühl um ganze 200% steigen. Im

Moment der Übergabe nimmt diese so viel Betrachtungszeit in Anspruch,

dass sie den Empfänger kurzzeitig alles um sich herum vergessen

lässt. Bereits Bilder von Blumen sorgen für 20 Mal positivere

Stimmung und bei echten ist dieser Effekt signifikant höher. So die

Ergebnisse aus einer neurowissenschaftlichen Studie im Rahmen der

Initiative "Lieblingsblume" von Tollwasblumenmachen.de.



Vom 6. bis 19. Oktober können Interessierte die Favorite Flower

Gallery in der Gipsstraße 11 in Berlin-Mitte besuchen und die

positive Wirkung der Lieblingsblume selbst erleben. Am 8. Oktober

kann dies sogar anhand von Eyetracking-Tests wissenschaftlich belegt

werden.



Die floralen Lieblingsblume-Kunstwerke von Influencern wie

Riccardo Simonetti, Vreni Frost sowie Denise und Desiree Kastull

beweisen, wie unterschiedlich das Thema umgesetzt werden kann. Die

Galerie eröffnet zunächst mit individuellen Lieblingsblumenbouquets

unter dem Motto "Personality". Darauf folgt "Autumn Favorites" mit

Fokus auf die favorisierten Herbstblumen der Influencer. Abschließend

werden Sträuße zum Thema "Love & Friendship" präsentiert, um eine



persönliche Widmung für Freunde und Familie zu schaffen. Alle

Lieblingsblumensträuße sind sowohl als Reproduktionen aus echten

Blumen sowie als instagramtypische Fotografien exponiert. Die blumige

Ausstellung lädt damit ein, den Glückseffekt von Blumenfotografien

und ihren realen Vorbildern auf das Wohlbefinden zu testen.



Weitere Informationen und Inspirationen zur Lieblingsblume gibt

es unter www.Tollwasblumenmachen.de, auf

www.facebook.com/wasblumenmachen sowie auf

www.instagram.com/tollwasblumenmachen.de.



Bildmaterial in hoher Auflösung finden Sie unter:

http://bit.ly/Favorite-Flower-Gallery



Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle

"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbeten.



Über Blumenbüro



Blumenbüro Holland ist die Marketingorganisation der

niederländischen Zierpflanzenbranche. Die unabhängige Stiftung sorgt

dafür, dass Blumen und Pflanzen im Bewusstsein der europäischen

Konsumenten kontinuierlich ganz weit oben rangieren. Auf

Tollwasblumenmachen.de zeigt das Blumenbüro mit inspirierenden

Inhalten, wie Blumen rundum glücklich machen. http://blumenbuero.de







