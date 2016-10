Winterreifen: Profiltiefe sollte mindestens vier Millimeter betragen / TÜV Rheinland: Beim Kauf auf Schneeflockensymbol achten / Bessere Haftung bei Glätte durch spezielle Gummimischung

(ots) - Mit Winterreifen sind Autofahrer in der kalten

Jahreszeit sicher unterwegs und erfüllen zugleich die rechtlichen

Vorschriften. Denn der Gesetzgeber schreibt eine den

Witterungsverhältnissen angepasste Bereifung vor. "Die Faustregel für

die Montage lautet von O bis O - also von Oktober bis Ostern",

erklärt Hans-Ulrich Sander, Kraftfahrtexperte von TÜV Rheinland, und

ergänzt: "Durch ihr stärker verzahntes Profil und die speziell für

die Kälte optimierte Gummimischung haften Winterreifen bei Schnee und

Eis erheblich besser auf der Fahrbahn." Beim Kauf von neuen Pneus auf

das Schneeflockensymbol achten. M+S-Reifen (Matsch und Schnee) sind

häufig nur eingeschränkt wintertauglich. Gleichwohl genügen sie den

gesetzlichen Anforderungen. Das gilt auch für sogenannte Ganzjahres-

oder Allwetterreifen. "Sie sind nur ein Kompromiss für diejenigen,

die bei starkem Schneefall nicht zwingend auf ihr Auto angewiesen

sind", betont Sander.



Alter an der DOT-Kennziffer erkennen



Vor der Montage den Luftdruck der Winterreifen kontrollieren und

die Pneus genau prüfen. Reifen mit Beschädigungen gewährleisten keine

ausreichende Sicherheit. Das gilt auch für Gummis mit einem Profil

von unter vier Millimetern oder einem Alter von mehr als sechs

Jahren. Das Alter lässt sich mithilfe der DOT-Kennziffer auf der

Seitenwand ermitteln. Die ersten beiden Ziffern stehen für die

Produktionswoche, die letzten beiden für das Jahr.



Defektes Kontrollsystem bedeutet Mangel bei der HU



Neue Autos, Geländewagen und Wohnmobile bis zu 2,5 Tonnen

zulässigem Gesamtgewicht müssen mit einem elektronischen

Reifendruckkontrollsystem (RDKS) ausgerüstet sein. Wichtig: Beim

Reifenwechsel das RDKS neu kalibrieren. Hierzu die Betriebsanleitung

des Fahrzeugs beachten. Technische Laien suchen besser eine

Fachwerkstatt auf. Das RDKS überwacht automatisch den Reifendruck und



warnt im Cockpit vor Abweichungen. Übrigens: "Ein defektes oder

deaktiviertes RDKS gilt bei der Hauptuntersuchung als Mangel, der

umgehend zu beseitigen ist", sagt der TÜV Rheinland-Experte.







