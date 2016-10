COMPUTER BILD Messenger-Test: Die Konkurrenz schläft noch: WhatsApp bleibt Platzhirsch (FOTO)

(ots) -

Zehn Smartphone-Messenger im Test / WhatsApp bietet das beste

Gesamtpaket / Threema überzeugt beim Datenschutz / Signal ist

Schlusslicht



Ob unterwegs, bei der Arbeit oder abends im Bett: Mehr als eine

Milliarde Menschen weltweit chattet per WhatsApp. Im Sommer änderte

der Messenger mit dem grün-weißen Logo seine Datenschutzbestimmungen,

um Nutzerdaten an den Mutterkonzern Facebook weiterzugeben. Plötzlich

waren Konkurrenz-Apps im Gespräch. Aber sind Telegram, Threema,

Signal und Co. wirklich besser und sicherer als WhatsApp? COMPUTER

BILD wollte es genau wissen und hat in Ausgabe 22/2016 (EVT:

15.10.2016) die beliebtesten neun Mitbewerber gegen den

Messenger-König antreten lassen. Das Ergebnis: "WhatsApp ist für den

Alltagsgebrauch unter Freunden nach wie vor die beste Wahl", so Georg

Oevermann, Ressortleiter Software bei COMPUTER BILD. "Der Testsieger

ist einfach zu bedienen, bietet viele Funktionen und eine sichere

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung - Mithören von außen ausgeschlossen."



Einziger Haken: Will man WhatsApp nutzen, muss man hinnehmen, dass

die Telefonnummern an den Internet-Giganten Facebook weitergegeben

werden. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, greift daher zu Threema:

Bei AGB, Datenschutz und Transparenz hat der Schweizer Messenger die

Nase vorn. Dafür bietet der einzige kostenpflichtige Dienst im Test

(2,99 Euro für iPhone und Android) deutlich weniger Funktionen als

der Testsieger. Kostenlos und von Whistleblower Edward Snowden

empfohlen ist Verschlüsselungs-Pionier Signal. Allerdings gibt es

hier Punktabzug für umständliche Bedienung, fehlende AGB und

mangelhafte Datenschutzbestimmungen - letzter Platz.



"Der perfekte Messenger für alle Nutzer bleibt ein Wunschtraum",

so Oevermann. "Die WhatsApp-Konkurrenten im Test bieten zwar alle

jeweils eigene Vorzüge: Skype und Viber sind Spezialisten für



Videotelefonie, Telegram hat die meisten Funktionen. Aber was nützt

eine tolle App, die niemand im Bekanntenkreis nutzt? Wer möglichst

viele Menschen erreichen will, sollte bei WhatsApp bleiben."



Den Messenger-Test lesen Sie in der aktuellen Ausgabe 22/2016 von

COMPUTER BILD, die ab 15. Oktober 2016 im Zeitschriftenhandel

erhältlich ist. COMPUTER BILD im Internet: www.computerbild.de



Abdruck mit Quellenangabe "COMPUTER BILD" honorarfrei / Bildrechte

COMPUTER BILD



Über COMPUTER BILD:



COMPUTER BILD ist die auflagenstärkste deutsche

Computerzeitschrift und die meistverkaufte Computerzeitschrift in

ganz Europa sowie in Russland. Sie erscheint alle zwei Wochen und

informiert Leser auf verständliche Art und Weise über PC,

Unterhaltungs- sowie Gebrauchselektronik, Telekommunikation und

Internet. 2016 steht für COMPUTER BILD im Zeichen des 20-jährigen

Jubiläums. Über das ganze Jahr hinweg zeigt die Marke, warum bei der

Liebe zur Technik nach wie vor kein Weg an COMPUTER BILD vorbeiführt.

Zukünftig wird es in jeder Ausgabe ein zweites Titelthema geben und

damit noch mehr Raum für ausführliche Reportagen und Themen besonders

für junge Zielgruppen.







