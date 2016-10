ZDF-Politbarometer Oktober I 2016 /

Terrorangst: Knapp drei Viertel fürchten Anschläge in nächster Zeit /

Deutsche wünschen und erwarten fast einhellig Sieg von Hillary Clinton (FOTO)

(ots) -

Nach den jüngsten Ereignissen in Chemnitz und dem offensichtlich

vereitelten Terroranschlag sind jetzt 73 Prozent der Befragten der

Meinung, dass es in nächster Zeit zu Terroranschlägen in Deutschland

kommen wird, 25 Prozent glauben das nicht (Rest zu 100 Prozent hier

und im Folgenden "weiß nicht" bzw. "egal"). Im Vergleich zum Juli

nach dem Anschlag in Nizza hat sich damit die Einschätzung der

deutschen Bevölkerung kaum verändert. Damals erwarteten 77 Prozent

Terroranschläge auch bei uns, und 20 Prozent sahen das nicht so.

Ebenfalls fast unverändert meint eine klare Mehrheit von 62 Prozent

(Juli: 59 Prozent), dass in Deutschland genug zum Schutz vor

Anschlägen getan werde, unverändert 31 Prozent sehen da Defizite.



Projektion



Wenn am nächsten Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die

CDU/CSU auf 34 Prozent (plus 1) und die SPD auf 22 Prozent

(unverändert). Die Linke käme auf 10 Prozent (unverändert) und die

Grünen erreichten nur noch 12 Prozent (minus 1). Die FDP käme auf 5

Prozent, die AfD auf 13 Prozent und die anderen Parteien zusammen

erzielten 4 Prozent (alle unverändert). Damit gäbe es weiterhin eine

Mehrheit für CDU/CSU und SPD, von den politisch denkbaren

Dreierbündnissen würde es auch reichen für eine Koalition aus

CDU/CSU, Grünen und FDP - nicht aber für Rot-Rot-Grün.



TOP TEN



Außenminister Frank-Walter Steinmeier liegt weiter auf Platz eins

der Liste der zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker. Er

erreicht auf der Skala von +5 bis -5 einen Durchschnittswert von 2,0

(Sept.: 2,1). Auf Platz zwei kommt Winfried Kretschmann mit 1,8

(Sept.: 2,0). Es folgen Wolfgang Schäuble mit 1,6 (Sept.: 1,7) und

Angela Merkel mit 1,3 (Sept.: 1,1). Danach kommen der wieder in die

Top Ten aufgestiegene Cem Özdemir mit 1,0, Gregor Gysi mit 0,9

(Sept.: 1,0), Thomas de Maizière mit 0,8 (Sept.: 0,7), Ursula von der



Leyen mit 0,5 (Sept.: 0,3), Horst Seehofer ebenfalls mit 0,5 (Sept.:

0,3) und auch Sigmar Gabriel mit 0,5 (Sept.: 0,5).



K-Frage



Wenn Merkel und Gabriel als Kanzlerkandidaten anträten, würden 56

Prozent (unverändert) aller Befragten Angela Merkel als Kanzlerin

vorziehen, Sigmar Gabriel käme nur auf 33 Prozent (plus 3).

Mehrheitlich präferiert wird dabei Merkel von den Anhängern der

CDU/CSU (87 Prozent), der FDP (82 Prozent), der Grünen (57 Prozent)

und der Linke (51 Prozent). Gabriel liegt nur bei den Anhängern der

SPD (58 Prozent) und der AfD (42 Prozent) vor Merkel.



Mehrheit: Andere EU-Politik für Afrika könnte Flüchtlingszahlen

verringern



Eine veränderte Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik der EU

gegenüber Afrika könnte nach Meinung von 66 Prozent aller Befragten

dazu führen, dass weniger Menschen von dort Richtung Europa fliehen,

29 Prozent meinen das nicht.



Umverteilung von Flüchtlingen in der EU



Die eigentlich beschlossene gleichmäßigere Verteilung von

Flüchtlingen auf die einzelnen EU-Mitgliedsländer kommt kaum voran.

86 Prozent der Befragten glauben, dass es dazu auch nicht mehr kommen

wird, lediglich 12 Prozent erwarten das noch.



Syrien: Russlands Rolle und der Bürgerkrieg



Seit rund einem Jahr unterstützt Russland durch Luftangriffe

seinen langjährigen Verbündeten Assad im Bürgerkrieg. 66 Prozent der

Befragten sind der Meinung, dass durch den russischen Militäreinsatz

der Konflikt noch weiter verschärft wird, 22 Prozent meinen, es

ändere sich dadurch nicht viel, und 6 Prozent glauben, das trage zu

einer Lösung des Konflikts bei. Dass überhaupt in nächster Zeit eine

Lösung gefunden wird, die zu einem Ende des Krieges führt, glauben

lediglich 11 Prozent der Deutschen, 87 Prozent erwarten das nicht.



US-Präsidentschaftswahlen: Klare Präferenzen und Erwartungen der

Deutschen



Mit 90 Prozent wünschen sich die Deutschen weiterhin sehr

einhellig Hillary Clinton als nächste US-Präsidentin, Donald Trump

wollen nur 4 Prozent. Sehr deutlich hat sich die Debatte über die

frauenfeindlichen Äußerungen Trumps auf die Einschätzung der

Erfolgsaussichten Trumps ausgewirkt. Hatten im September nur 72

Prozent an einen Sieg Clintons geglaubt (Sieg Trumps: 17 Prozent),

sind es jetzt 91 Prozent, die auf Clinton setzen, und nur noch 5

Prozent auf Trump.



Positive Bilanz für Barack Obama



Angesichts der beiden potentiellen Nachfolger wird die Arbeit von

Barack Obama als US-Präsident inzwischen wieder sehr viel positiver

bewertet: 86 Prozent der Deutschen meinen, er habe seine Arbeit eher

gut gemacht, und nur 11 Prozent urteilen eher negativ. Im Januar 2014

waren die Deutschen noch deutlich kritischer: Damals gaben 64 Prozent

eine positive und 28 Prozent eine negative Bewertung ab.



Die Umfrage zum Politbarometer wurde wie immer von der Mannheimer

Forschungsgruppe Wahlen durchgeführt. Die Interviews wurden in der

Zeit vom 11. bis 13. Oktober 2016 bei 1188 zufällig ausgewählten

Wahlberechtigten telefonisch erhoben. Die Befragung ist repräsentativ

für die wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland. Der Fehlerbereich

beträgt bei einem Anteilswert von 40 Prozent rund +/- drei

Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10 Prozent rund +/- zwei

Prozentpunkte. Daten zur politischen Stimmung: CDU/CSU: 36 Prozent,

SPD: 23 Prozent, Linke: 9 Prozent, Grüne: 12 Prozent, FDP: 5 Prozent,

AfD: 12 Prozent. Das nächste Politbarometer sendet das ZDF am

Freitag, 28. Oktober 2016.



Weitere Informationen zur Methodik der Umfrage und zu den genauen

Frageformulierungen auf www.forschungsgruppe.de



http://heute.de



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,

pressedesk(at)zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:

06131 - 70-16100, und über

https://presseportal.zdf.de/presse/politbarometer







Pressekontakt:

ZDF Presse und Information

Telefon: +49-6131-70-12121



Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ZDF politbarometer-pressemeldung-161014.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 14.10.2016 - 10:06

Sprache: Deutsch

News-ID 1412425

Anzahl Zeichen: 6729

Kontakt-Informationen:

Firma: ZDF politbarometer-pressemeldung-161014.jpg

Stadt: Mainz





Diese Pressemitteilung wurde bisher 39 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung