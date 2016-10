Neuer Ford Focus RS gewinnt sport auto-AWARD 2016 (FOTO)

Der 257 kW (350 PS) starke Allrad-Kompaktsportler Ford Focus RS

gewinnt souverän den sport auto-AWARD in der Kategorie "Serienauto

Kompaktwagen"



Weiterer Klassensieg für Ford: Mustang GT Convertible zum

beliebtesten Import-Cabrio bis 50.000 Euro gewählt



Drei zweite Plätze in den Kategorien runden den erfolgreichen

Ford-Auftritt bei der sport auto-AWARD-Leserwahl ab



16.953 Leser der Zeitschrift sport auto haben entschieden: Der

neue Ford Focus RS hat bei der Leserwahl 2016 mit einem Stimmanteil

von 24,4 Prozent mit deutlichem Vorsprung vor seinen Mitbewerbern den

sport auto-AWARD in der Kategorie "Serienauto Kompaktwagen" gewonnen.



"Der Focus RS ist automobile Emotion pur und steht für

grenzenlosen Fahrspaß und Gänsehaut", sagte Wolfgang Kopplin,

Geschäftsführer Marketing und Verkauf der Ford-Werke GmbH, gestern

anlässlich der Preisverleihung in Stuttgart. "Wir sind sehr stolz

darauf, dass der neue "RS" mit diesem prestigeträchtigen Preis in die

Fußstapfen seiner beiden Vorläufer driften kann, die von der sport

auto-Leserschaft auch jeweils zum beliebtesten Kompaktsportler

gewählt worden waren. Ein dynamischer Erfolg mit rasanter

Geschichte!"



Der neue Ford Focus RS ist das bisher schnellste RS-Modell in der

Geschichte des Konzerns. Der Turbo-Allradler sprintet in nur 4,7

Sekunden zur 100-km/h-Marke und erreicht bis zu 268 km/h.

Bodenständig bleibt der neue Ford Focus RS dagegen beim Preis: Er ist

ab 40.075 Euro erhältlich, ein in diesem Segment nahezu unschlagbares

Angebot. Die Power für seine eindrucksvollen Fahrleistungen bezieht

der neue Ford Focus RS von einer eigens entwickelten Version des

turbogeladenen EcoBoost-Direkteinspritzers mit 2,3 Liter Hubraum. Der

Benziner mobilisiert eine Spitzenleistung von 257 kW (350 PS)* bei

6.000/min und schiebt zwischen 2.000 und 4.500 Touren mit 440 Nm



Drehmoment an. Durch einen bis zu 15 Sekunden lang nutzbaren

Overboost drücken bei voller Beschleunigung sogar 470 Nm auf die

Kurbelwelle.



Der Kompaktsportler begeistert mit einem dynamik-orientierten

Technologiepaket: Den perfekten Katapult-Effekt erzielt der neue Ford

Focus RS zum Beispiel dank der erstmals in einem RS-Modell von Ford

verfügbaren "Launch Control"-Funktion. Darüber hinaus gibt der

innovative Ford Performance-Allradantrieb mit Dynamic Torque

Vectoring Control sein Debüt. Er sichert dem Ford Focus RS

herausragende Traktion und massiv mehr Grip - der Garant für

faszinierend hohe Kurvengeschwindigkeiten.



Auch bei den Kunden legt der Ford Focus RS eine rasante

Performance an den Tag: In Deutschland wurden seit der

Markteinführung bereits über 1.500 Fahrzeuge ausgeliefert oder

verbindlich von Kunden geordert, in Europa (EU20) sind es deutlich

über 9.200 Tendenz steigend.



Klassensieg für das Ford Mustang GT Convertible



Die sport auto-Leser bescherten der Ford Performance-Familie einen

weiteren Klassensieg: Wie bereits sein geschlossener

Fastback-Stallgefährte 2015 konnte sich das Ford Mustang GT

Convertible in der Kategorie Import-Cabrio bis 50.000 Euro gegen ein

starkes Konkurrenzfeld durchsetzen. Mit dem klassischen 5,0-Liter-V8

und 310 kW (421 PS)* sprintet das "GT-Cabrio" in knapp fünf Sekunden

aus dem Stand auf Tempo 100, erst bei 250 km/h gebietet die

Elektronik dem Vorwärtsdrang Einhalt. Dieser weitere Sieg eines Ford

Mustang bei der sport auto-AWARD-Leserwahl deckt sich auch mit der

dynamischen Performance des Modells am Markt: Mit über 7.300 seit

Markteinführung ausgelieferten oder verbindlich von Kunden bestellten

Fahrzeugen ist der Mustang kraftvoll ins deutsche Sportwagensegment

galoppiert - in Europa (EU20) sind es über 21.300 Exemplare.



Drei weitere Podiumsplätze für die Ford Performance Familie



Abgerundet wird das starke Abschneiden der Ford

Performance-Familie bei den sport auto AWARDS durch gleich drei

weitere Zweitplatzierungen: Der Mustang GT Fastback und der Mustang

GT Convertible mußten sich in den jeweiligen Klassen "Serienautos

Coupés bis 50.000 Euro - Importwahl" bzw. "Serienautos

Cabrios/Roadster bis 50.000 Euro" nur knapp geschlagen geben, während

das 147 kW (200 PS)* starke Ford Fiesta-Jubiläumsmodell ST200 in der

Klasse "Serienautos Kleinwagen" ebenfalls einen beachtlichen zweiten

Platz belegte.



"Das Gesamtabschneiden von Ford bei dieser Wahl durch die sport

auto-Leser ist für uns eine tolle Bestätigung für unsere Ford

Performance-Familie, die weltweit bis 2020 12 Fahrzeuge umfassen

wird," ergänzte Wolfgang Kopplin. "Ein schöner Aspekt ist dabei, dass

alle unsere Antriebsvarianten - vom Performance-Allradantrieb beim

Focus RS über den Heckantrieb beim Mustang bis hin zum Frontantrieb

beim Fiesta ST200 - in der Lesergunst ganz weit oben stehen. Wir

sehen das Ergebnis als klaren Auftrag, diesen Weg weiter zu

beschreiten - und freuen uns besonders auf die kommende deutsche

Markteinführung unserer ultimativen Sportikone Ford GT!"



Link auf Bilder



Über den folgenden Link sind Bilder vom neuen Focus RS abrufbar:

http://focusrs.fordpresskits.com/



*Kraftstoffverbrauch des Ford Focus RS in l/100 km: 10,0

(innerorts), 6,3 (außerorts), 7,7 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 175 g/km. CO2-Effizienzklasse: D.



*Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang GT (Fastback und

Convertible) in l/100 km: 20,1 - 18,6 (innerorts), 9,8 - 8,2

(außerorts), 13,6 - 12,0 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert):

306 - 281 g/km. CO2-Effizienzklasse: G.



*Kraftstoffverbrauch des Ford Fiesta ST200 in l/100 km: 8,2

(innerorts), 4,9 (außerorts), 6,1 (kombiniert); CO2-Emissionen

(kombiniert): 140 g/km. CO2-Effizienzklasse: E.



1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen

Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der

jeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sich

nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des

Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den

verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und

die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der

effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern

werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren

beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich

verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen

Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen

neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den

Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer

Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen

und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere

Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit

Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und

Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der

Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen

Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und

Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de







