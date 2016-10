8MAN - Dienstleister statt nur Lieferant / 8MAN: Spezialist für Berechtigungsmanagement bietet neue Professional Services für Kunden und Partner

(ots) - Software-Hersteller haben sich über Jahre mehr zu

Lieferanten statt zu Dienstleistern entwickelt. Für den Berliner

Anbieter der führenden Access Rights Management-Software 8MAN ein

Grund, mit der Gründung seiner neuen Abteilung für Professional

Services, das Dienstleistungsangebot für Kunden in Deutschland,

Österreich und der Schweiz zu erweitern. "Unsere neuen Professional

Services sind daher speziell für die Kunden, die ihrem Tagesgeschäft

ungestört nachgehen wollen, und trotzdem das Maximum mit unserer

Lösung erzielen wollen. Damit setzen wir Service und Support bei der

Umsetzung von Berechtigungskonzepten, etwa bei der Beratung, dem

Aufsetzen von Testszenarien oder dem Anwendertraining, auf eine neue,

sehr persönliche Stufe", sagt Matthias Schulte-Huxel, CSO für 8MAN.

Mit den Diensten rund um das Produkt, das Unbefugte aus der eigenen

IT-Struktur verbannt, wird 8MAN vom Lösungsanbieter zu einem

Lösungslieferant - bis zu den Anwendern auf jeder Ebene in einem

Unternehmen.



Service nach Maß



Der technische Support für die 8MAN Lösung ist längst keine Frage

mehr für Service Level Agreements. "Unsere erweiterten Analyse- und

Beratungsleistungen sollen helfen, 8MAN effizient und

ressourcenschonend zu implementieren und die volle Funktionalität zu

ermöglichen. So erhält der Kunde den maximalen ROI und das höchste

Maß an Sicherheit für seine User, Daten und IT-Infrastruktur",

erklärt 8MAN CSO Matthias Schulte-Huxel. Die Leistungen umfassen

Pre-Sales Support, einen Health Check für die richtige Konfiguration

(System- und Funktionstests), Beratung für Migrationen der

Infrastruktur und Bereinigung von fehlerhaften

Berechtigungsstrukturen. Workshops bilden dabei einen wichtigen

Bestandteil, sowohl zum Rollout, aber auch als Auffrischung für

Anwender. Neben der umfassenden Beratung sollen auch individuelle



Trainings die Möglichkeit geben, sämtliche Optionen der Lösung nutzen

zu können.



Beratung ist Vertrauenssache



Während die 8MAN Software bereits tief in einem Unternehmen

implementiert ist, sind die Leistungen der Vertriebsingenieure und

Entwickler eine wertvolle zusätzliche Ressource, um ein Unternehmen

in Zeiten von Datenflut, BYOD, Home-Office-Nutzern und zahlreichen

anderen internen Risiken vor unbefugten Datenzugriffen effizient zu

schützen. Dazu gehören auch Konzepte nach dem Data Owner-Prinzip,

effiziente Berechtigungsvergabe oder die ebenfalls neue 8MAN

Erweiterung 8MATE Clean!, für deren optimalen Einsatz die Order von

einem Tag Professional Services-Leistungen Voraussetzung ist. Hierbei

wird gemeinsam mit dem Kunden und dem kompletten Know-how der 8MAN

Berater eine umfassende Analyse, Lokalisation und Bereinigung der

Schwachstellen in gewachsenen Fileserver-Strukturen vorgenommen.

"Diese Maßnahme ist der sinnvolle erste Schritt, um 8MAN produktiv

einzusetzen und zunächst die kritischen Versehen der Zeit vorher zu

bereinigen", rät Matthias Schulte-Huxel. Die Professional Services

sind ab sofort über das bewährte 2-tier Vertriebsmodell verfügbar.

Die vordefinierten Serviceleistungen können einfach über den Produkt-

und Servicekatalog ab November 2016 bei den 8MAN Reseller-Partnern

bestellt werden, weitere maßgeschneiderte Angebote auf Anfrage.



8MAN (www.8man.com) ist eine führende Lösung für Access Rights

Management (ARM) in Microsoft- und virtuellen Server-Umgebungen und

schützt damit Unternehmen vor unberechtigten Zugriffen auf sensible

Daten. Die 8MAN Kernfunktionen umfassen: Permission Analysis,

Security Monitoring, Documentation & Reporting, Role & Process

Optimization und User Provisioning. Die in Deutschland von Protected

Networks entwickelte Software-Lösung setzt Maßstäbe für

professionelle Netzwerksicherheit und agile IT-Organisation und

bündelt modernste Funktionalität mit der Erfüllung gängiger

Sicherheits- und Compliance-Richtlinien.







