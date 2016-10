Seeblickhotel Grundlsee – Urlaub am Grundlsee

(firmenpresse) - Rundum glücklich im Salzkammergut Hotel



Entspannen Sie in der Salzkammergut-Therme. Die Salzkammergut-Therme Bad Ischl sorgt für einen unvergesslichen Aufenthalt. Das Solebecken, die Solegrotte, Salzaufgüsse sowie Solebäder und Soleschlammpackungen sorgen durch die Kraft des Salzes und des Soles für Entspannung, Energieaufladung und Gesundheit des Gastes. Das Sole Becken ist 32 Grad warm und ist mit Sprudelliegen und Unterwassermassagedüsen ausgestattet. Zur weiteren Entspannung lädt der Sole-Whirlpool mit seinen 34 Grad zum Relaxen ein oder Sie lassen sich durch zahlreiche Massage-Angebote verwöhnen. Für die kleinen Gäste bietet die Wasserattraktion „Lazy River“ im Außenbereich die nötige Abwechslung.



Atemberaubender Ausblick im Grundlsee Hotel



Das Grundlsee Hotel bietet eine umfangreiche Ausstattung und viele verschiedene Zimmer, in der sich jeder Gast wohlfühlt. In den Villen erwarten Sie komfortable Zimmer und Suiten mit dem Blick auf den Grundlsee oder der Berglandschaft. Mit einem bezaubernden Ausblick über den Grundlsee und auf das wunderschöne Gebirge lädt das Seeblickhotel zahlreiche Gäste zum Verweilen ein. Zusätzlich zu der schönen Umgebung bietet das Hotel Grundlsee zahlreiche Sport-, Adventure-, Ski- und Freizeitangebote für Groß und Klein.



Hochzeitsurlaub im Hotel am Grundlsee



Was gibt es schöneres, als eine Hochzeit in einer traumhaften Location am Grundlsee? Das Hotel bietet Ihnen nicht nur eine märchenhafte Hochzeitslocation, sondern auch ein kompetentes Team mit perfektem Service, das Ihnen bei der Hochzeitsvorbereitung professionell zur Seite steht. Ob kleine oder große Hochzeitsfeier ist dabei nicht von Bedeutung, denn im Fokus stehen Ihre Wünsche von der ersten Anfrage bis zur Abreise, sodass Ihr schönster Tag im Leben immer unvergesslich bleibt.



