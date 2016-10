Unicept GmbH geht neue Wege

Die IT-Security-Experten bauen ihren Vertrieb weiter aus

(firmenpresse) - Hannover, 14.10.2016. Sicherheit in der IT-Branche wird immer relevanter und Firmen mit Expertise verzeichnen ein exponentielles Wachstum. So auch die Unicept GmbH. Das Unternehmen aus Hannover ist mittlerweile einer der fhrenden Hersteller von Mobile und Network Security Lsungen. Im Fokus steht derzeit das Produkt AirID, ein Bluetooth Low-Energy Smartcard Lesegert, welches aussieht wie eine Ausweishlle und im Rahmen einer PKI eine sichere Datenbertragung mit Hilfe von Digital Signing, AES-256 Verschlsselung und 2-Faktor Authentifizierung ermglicht. (mehr Infos unter www.airid.de).



Um als Hersteller den Kundenbedarf in Sachen Sicherheit und Beratung gerecht zu werden, baut Unicept die vertrieblichen Aktivitten weiter aus. Hierzu holte man sich kompetente Partner mit dem ntigen Vertriebs-Know-how ins Boot. Ab sofort kann die AirID-Lsung ber folgende Unternehmen bezogen werden. Deutschland: CONCEPT International GmbH (www.concept.biz) und step3IT GmbH (www.step3it.de) und in der Schweiz: MPI Distribution AG (www.mpi.ch). Die Unicept GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, 2017 flchendeckend in Deutschland, sterreich und der Schweiz vertreten zu sein.



Diese strategisch geplante Ausrichtung kommt nicht von ungefhr. Bis Anfang 2017 erwartet das Bundesamt fr Sicherheit in der Informationstechnik eine berholung der kritischen Infrastrukturen in der IT von Transport und Verkehr, Gesundheit, Finanz- und Versicherungswesen. Ansonsten drohen den Betreibern, egal ob staatlich oder privatwirtschaftlich, empfindliche Geldbuen (Quelle: https://goo.gl/Tgb1Qc). Die Unicept GmbH bietet passende Sicherheitslsungen fr Bluetooth-fhige Endgerte an. Namhafte DAX30 Unternehmen schtzen bereits ihre sensiblen Daten mit AirID.



"In Zeiten fortschreitender Digitalisierung des Alltags, wo standortgebundener Datenzugriff obsolet wird, gewinnt Mobile- und Network-Security immer mehr an Relevanz. Jede Behrde, jedes Krankenhaus, jede Firma und selbst der Heimanwender tendiert mittlerweile dazu, Daten, egal wie sensibel sie sein mgen, dezentral abzulegen. Zum Beispiel in einer Cloud oder einem Netzwerkserver. Das Sicherheitsbewusstsein der Nutzer steigt stetig an, und wir bieten derzeit mit AirID die smarteste Lsung fr den hchsten IT Sicherheitsstandard." sagt der zukunftsorientierte Geschftsfhrer und Unicept-Grnder Lukas Rasegi ber den sich im Markt abzeichnenden Trend.





Wer sich gerne persnlich bei den IT-Sicherheitsexperten der Unicept GmbH zum Thema AirID informieren mchte, besucht sie in Nrnberg auf der it-sa, der Branchenmesse fr IT-Security (www.it-sa.de ) vom 18 - 20.10.2016 in Halle 12.0 / 12.0-514. Gleiches gilt auch fr vertriebliche Kooperationsanfragen. -af





Die Unicept GmbH ist ein in Hannover ansssiges IT-Unternehmen, welches den Fokus auf das Thema IT-Sicherheit (Mobile- und Network-Security) legt. Das Unternehmen hat sich auf Branchen wie Banken/Finanzen, Telekommunikation, ICT Provider, Logistik, Automobilbranche, Automobilzubehr, Systemhuser, Elektronik und Bau: Baustoff-Industrie spezialisiert. Zustzlich bietet der innovative Hersteller auch Dienstleistungen in Sachen kundenspezifischer agiler Softwareentwicklung und IT-Projektgeschft an.

Unicept GmbH

Unicept GmbH

Eylem Bozlak

Osterstrasse 3

30159 Hannover

bozlak(at)unicept.de

0511 - 16997571

http://www.unicept.de



Unicept GmbH

Eylem Bozlak

Hannover

0511 - 16997571





Kommentare zur Pressemitteilung