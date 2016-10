Gigas Nutrition Blog: Chondroitin Sulfat ist für die Gesundheit der Kniegelenke besser als Celebrex

(firmenpresse) - Laut einer Studie, die unter der Leitung von Jean-Pierre Pelletier vom Rheumatology Research Institute in Montreal, Kanad, durchgeführt wurde, war Chondroitin Sulfat dem entzündungshemmenden Medikament Celebrex bezüglich einer Reduzierung von Schmerzen im Kniegelenk und einer Verhinderung einer Abnutzung der Gelenke, die mit Osteoarthritis in Verbindung steht, überlegen.



Chondroitin verzögerte effektiv das Fortschreiten der Erkrankung, während es gleichzeitig die funktionale Kapazität verbesserte und Schmerzen linderte. Die an der Studie teilnehmenden Patienten nahmen entweder 1.200 Milogramm Chondroitin Sulfat oder 200 mg des Medikaments Celebrex pro Tag über einen Zeitraum von zwei Jahren ein. Chondroitin besaß die beste Langzeitwirkung auf die Progression von Arthritis, wobei beide Behandlungsmethoden die Symptome effektiv reduzierten.



(Ein Paper, das beim jährlichen Meeting der American Academy of Rheumatology im Jahr 2015 präsentiert wurde)





