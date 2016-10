Detektivspiele in OWL

Escape Game in Bielefeld



Stürzen Sie sich mit Ihren Freunden in ein spannendes Abenteuer. In unserer neuen Geschichte ist Erik Bloomberg ein leidenschaftlicher Enthüllungsjournalist und kämpft sich durch einen Sumpf aus Wirtschaftskriminalität, Geheimdienstverschwörungen und Mordfällen. Er ist dem korrupten Bielefelder Geschäftsmann Viktor Schwartz auf der Schliche. Dieser ist Teil einer weltweit operierenden, kriminellen Organisation, die es nun auch aufs beschauliche Bielefeld abgesehen hat. Was haben sie genau vor? Bei dem Kampf gegen die kriminellen Machenschaften braucht Erik Bloomberg die Unterstützung des Enthüllungsteams und das seid Ihr in dieser Geschichte.



Detektivspiele als Freizeitaktivität



Tauchen Sie ein in die Welt von Prof. Dr. Henry Sullivan. Er ist ein ambitionierter Forscher, doch plötzlich wird er von seiner Institution gefeuert, weil er Forschungsgelder veruntreut haben soll und Versuche an lebenden Objekten durchführte. Dabei habe er Grenzen überschritten, so heißt es. Sullivan ist jedoch überzeugt von seiner Arbeit und konstruiert im Geheimen eine Testumgebung, um seine Forschungen fortzuführen. Er ist nun auf der Suche nach euch, als Testpersonen. Stellt euch den Herausforderungen in dieser packenden Geschichte.



Schenken Sie Erlebnisgeschenke



Egal ob Geburtstage oder Betriebsausflüge, wir bieten Ihnen ein passendes Angebot. Hierbei können zwei bis sieben Personen teilnehmen. Wir bieten Live-Escape Erlebnisse an. Hierbei haben die Teilnehmer 60 Minuten Zeit, aus einem detailgetreuen Themenraum zu entkommen. Doch das ist leichter gesagt als getan, denn es gilt unter Zeitdruck packende Rätsel zu lösen, Hinweise zu finden und im Team zu arbeiten. Nur so kann man aus den spannenden Themenräumen entkommen. Erleben Sie etwas Besonderes oder verschenken Sie unsere Erlebnisse. Wir bieten Ihnen passende Gutscheine an.



Kommentare zur Pressemitteilung