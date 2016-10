Street Food Convention: Trend geht zur bewegten Esskultur

NürnbergMesse veranstaltet Messe am 10. und 11. November

In Nürnberg findet am am 10. und 11. November die Food Truck-Messe statt. (Bildquelle: NürnbergMesse

(firmenpresse) - Food Trucks etablieren sich in Deutschland zunehmend als attraktive Alternative zum Lieferservice mit Pizza oder chinesischem Fastfood. Rund 600 solcher Trucks parken bundesweit täglich vor Firmentoren und Bürogebäuden, um Angestellte mit frischem Essen zu versorgen. Das ist gegenüber 2015 nahezu eine Verdoppelung, so die NürnbergMesse, die vom 10. bis 11. November die SFC Street Food Convention zum zweiten Mal ausrichtet. Wer sich mit einem Food Truck selbständig machen will, findet bei den mehr als 60 Ausstellern vom schicken Food Truck, passenden Zubehör, Zulieferer-Bedarf bis hin zur Versicherung alles, was benötigt wird, um das eigene Konzept auf die Straße zu bringen. Erzeuger, Lieferanten und Händler von Lebensmitteln, Getränken oder Non-Food, Fahrzeughersteller, -importeure und -umbauer stehen auch als Experten und Berater zur Verfügung. Darüber hinaus wird es ein moderiertes Bühnenprogramm mit gehaltvollen Inhalten rund um das Thema Street Food geben. Street Food-Fans werden an diversen Trucks verköstigt.



Anmeldungen von Ausstellern sind noch bis Ende Oktober möglich. Weitere Informationen unter: www.streetfoodconvention.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.streetfoodconvention.de



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die NürnbergMesse Group ist ihr Partner für professionelle Events.

Dies ist eine Pressemitteilung von

NürnbergMesse GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ReComPR GmbH

Thomas Rentschler

Herderplatz 5

55124 Mainz

tr(at)recompr.de

06131-216320

www.recompr.de



Datum: 14.10.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1412503

Anzahl Zeichen: 1222

Kontakt-Informationen:

Firma: NürnbergMesse GmbH

Ansprechpartner: Stefanie Dietz

Stadt: Nürnbeg

Telefon: +49 9 11. 86 06-83 29





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung