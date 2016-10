Mit ComputerKomplett Multichannel live erleben

Der IT-Spezialist lädt Handelsunternehmen zum Betriebsrundgang bei der Wild Beauty AG am 17. November 2016 in Seeheim-Jugenheim bei Darmstadt ein

(firmenpresse) - Im Zeitalter der zunehmenden Dynamisierung der Unternehmenswelt muss sich auch der Handel mit schneller und leistungsfähiger Logistik an die steigenden Anforderungen anpassen. Unter dem Motto: "Multichannel: Dem Trend auf der Spur", lädt ComputerKomplett zur Informationsveranstaltung für Handelsunternehmen nach Seeheim-Jugenheim ein. Gemeinsam mit der Wild Beauty AG, einem Vorreiter im deutschen Friseurhandel, liefert ComputerKomplett wertvolle Einblicke in die Trends rund um den Onlinehandel.



Die Teilnehmer erwarten Vorträge zu den Themen Webshops, mobile Auftragserfassung und Point of Sales. Während eines Betriebsrundgangs mit anschließendem Erfahrungsbericht, besteht die Möglichkeit, die hochdigitalisierten Logistikprozesse der Wild Beauty AG live zu erleben. So können die Teilnehmer in die Rolle eines Kunden schlüpfen und über Comarch ERP Enterprise verfolgen, wie das zuvor bestellte Produkt via "Pick by Voice" kommissioniert und übergeben wird.





Veranstaltungsort:



Wild Beauty AG



Breslauer Straße 20



64342 Seeheim-Jugenheim







Agenda:



09:45 Uhr Frühstück



10:15 Uhr Begrüßung ComputerKomplett

Axel Schmied, Geschäftsführer, ComputerKomplett SteinhilberSchwehr GmbH



10:30 Uhr Handel im Zeitalter des E-Commerce

Frank Siewert, Vorstand, Comarch Software und Beratung AG



11:15 Uhr Multichannel live erleben

Marco Platzer, Leiter Presales, ComputerKomplett SteinhilberSchwehr GmbH



12:15 Uhr Lunch



13:30 Uhr Erfahrungsbericht und Betriebsrundgang Wild Beauty AG

Noah Wild, Vorstandsvorsitzender, Wild Beauty AG



15:30 Uhr Erfahrungsaustausch





Über die Wild Beauty AG

Seit 1994 steht der Name "Wild Beauty AG" in Deutschland und Österreich für Friseurexklusivität, beständige Werte und soziales Engagement. Mit vier Mitarbeitern begann Reinhold Wild die Produkte der amerikanischen Kultmarke Paul Mitchell® als Exklusivdistributor nach Deutschland und Österreich zu holen.



Über die Jahre kamen neben Paul Mitchell® auch die italienische Traditionsmarke Kemon mit einem Farbsystem auf Joghurtbasis und einer Öko-Bio-Kosmetiklinie sowie die Beautyprodukte der Firma Stagecolor Cosmetics? hinzu. Heute arbeiten rund 30 Mitarbeiter im Innendienst und ca. 40 Repräsentanten im Außendienst daran, Friseure in ganz Deutschland und Österreich mit den Produkten der Wild Beauty AG glücklich zu machen.



Weiter Informationen unter: https://www.wild-beauty.de/





Über Comarch ERP

Comarch ERP ist das ERP-System für mittelständische Unternehmen, welche in einem internationalen Umfeld höchste Ansprüche an die Ergonomie und Flexibilität ihrer ERP-Lösung stellen. Als offenes ERP- System lässt sich Comarch ERP in einer globalen Welt exzellent mit anderen Anwendungen verbinden. Die Effizienz aller Abläufe im Unternehmen steht dabei im Mittelpunkt. Mit Best-Practices aus zahlreichen Projekten in Handels- und Produktionsunternehmen aus unterschiedlichen Branchen sorgt Comarch ERP für optimale Nutzung von Unternehmensressourcen. Komplexe Unternehmensstrukturen lassen sich dank Multi-Site-Funktionalität für alle Unternehmensbereiche von der Produktion über den Vertrieb bis zur Finanzbuchhaltung problemlos abbilden und jederzeit erweitern. Neben Multisite gehören die Sprach- und Länderversionen zu den Highlights des wiederholt preisgekrönten ERP-Systems, das z.B. für Projekte mit Zalando, Falke und KiK ausgezeichnet wurde. Auch in der ERP-Anwenderstudie von Trovarit erzielte Comarch ERP in entscheidenden Kriterien hohe Zufriedenheitswerte.



Weitere Informationen unter: www.comarch.de/produkte/erp





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.computerkomplett.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

ComputerKomplett ist mit EUR 56 Mio. Umsatz und über 3.200 Kunden einer der großen deutschen IT-Partner für den Mittelstand. Nahezu 400 IT-Spezialisten realisieren an 13 Standorten durchgängige Lösungen zur Prozessoptimierung mit ERP, PLM und IT. ComputerKomplett ist die Dachmarke der Unternehmensgruppe. ComputerKomplett bietet individuelle IT-Konzeptionen aus bewährten Software-Markenprodukten, zuverlässiger Hardware und lückenlosem Dienstleistungsangebot bis hin zum IT-Outsourcing im eigenen Rechenzentrum.

Dies ist eine Pressemitteilung von

ComputerKomplett SteinhilberSchwehr GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PR KONSTANT

ComputerKomplett Pressekontakt

Niederkasseler Straße 2

40547 Düsseldorf

computerkomplett(at)konstant.de

0211 73063360

www.konstant.de



Datum: 14.10.2016 - 12:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1412504

Anzahl Zeichen: 3993

Kontakt-Informationen:

Firma: ComputerKomplett SteinhilberSchwehr GmbH

Ansprechpartner: Presse Abteilung

Stadt: Rottweil

Telefon: 49 741 1752-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 114 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung