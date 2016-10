Die neue Taxi App ist da.

(firmenpresse) - Bereits seit vielen Jahren als überregionaler Anbieter von Fahrdiensten bekannt, hat www.ShuttlePool.com, mit der neuen ShuttlePool-App, einen großen Schritt hin zu einem Mobilitätsdienstleister mit einem umfassenden Dienstleistungspaket vollzogen.

Mit dieser App können Fahrdienste in allen Größen- und Reiseklassen (Eco, Business, First, PKW bis Bus) zum günstigsten Festpreis gebucht werden. "Zur einfachen Bedienung, haben wir die App klar strukturiert. So sind in wenigen Klicks eine Fahrt gebucht und der Kunde kann im Anschluss den jeweiligen Status der Bearbeitung verfolgen", sagt die Geschäftsführerin, Michaela Prosi über die Bedienbarkeit.



ShuttlePool bietet alle Arten von Fahrdiensten mit Fahrer an. Privat reisende mit Familie steht der Service ebenso offen, wir für Geschäftsreisende. Prosi sagt dazu: "Für alle Reisearten bieten wir entsprechende Optionen. So können Geschäftsreisende in der Business- oder First-Class mit komfortablen Limousinen und Zusatzservice reisen. Oder für Familien mit Kindern halten wir zum Beispiel erforderliche Kindersitze optional bereit." Im Gegensatz zu bekannten Taxi-Apps kann man mit der ShuttlePool-App auch Fahrzeuge für größere Gruppen ab 8 Personen buchen. So stehen Busangebote verschiedener Größe für Fahrten je nach persönlichem Bedarf zur Verfügung.



"Rund 14000 Kunden haben sich bereits registriert", erklärt die Geschäftsführerin weiter. Die App gibt es in den App Store für Android und iPhone unter ShuttlePool.









ShuttlePool GmbH ist überregionaler Anbieter von Mobilitätsdienstleistung und Betreiber des Buchungsportals www.shuttlepool.com für Taxi- und Mietwagendienste, Flughafentransfer, Helikopter- Service, Rundflüge und Rundfahrten, Bus-Charter und Autovermietung. Über das von ShuttlePool entwickelte Buchungsportal www.shuttlepool.com, buchen Privat- und Geschäftsreisende individuell ihren eigenen Transfer und können zwischen verschiedenen Fahrzeugstandards und Optionen auswählen.

Zur Auftragsausführung arbeitet ShuttlePool GmbH mit angeschlossenen Servicepartnern zusammen, die mit eigenen Fahrzeugen und Fahrpersonal mit den Servicestandards von ShuttlePool tätig sind. Dazu wurde ebenfalls von ShuttlePool eine Disponierungs- und Verwaltungssoftware mit Namen ShuttlePilot entwickelt. Dieses Portal unterstützt die Servicepartner in der Auftragsplanung und der Administration. ShuttlePool baut sein Dienstleistungssegment und die Tätigkeitsregionen systematisch aus.



ShuttlePool GmbH

Industriestraße 25, 64569 Nauheim

ShuttlePool GmbH

Michaela Prosi

Nauheim

06152-99899995



