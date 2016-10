"Ein lebendiger Mensch ist wichtiger als ein technisches Gerät" / Moritz Freiherr Knigge im Interview mit Friedrich Liechtenstein für TELE 5 zum "Kniggetag"am 16.10.2016 ab 15:15 Uhr auf TELE 5 (VIDEO)

Kennen Sie Knigge? Den Geburtstag des Meisters der guten Manieren

feiert TELE 5 mit einem Thementag und zeigt vier Lehrfilme -

"Sabrina", "Rat mal, wer zum Essen kommt", "Vertigo - Aus dem Reich

der Toten" und "Dinner for One - Eine mörderische Party" - mit

Momenten und Szenen, die Freiherrn Knigge mal mehr, mal weniger

begeistert hätten. Oben drauf gibt es noch 14 eigenproduzierte "Einen

Knicks für Knigge"-Clips zum guten Benehmen. Präsentiert wird der

Kniggetag vom feinen Friedrich Liechtenstein, der für uns die

aktuellen Handy-Umgangsformen bei Moritz Freiherr Knigge eingeholt

hat.



Präsentiert wird der "Kniggetag - Bock auf gutes Benehmen" von

Flaneur und Gentleman, vom feinen Friedrich, von Friedrich

Liechtenstein, der zwischen den Filmen nützliche und charmant in

Szene gesetzte Knigge-Tipps anmoderiert. In den Clips zu sehen sind

die Schauspieler Stephanie Eidt (Tatort, Mord in Aschberg) und Robert

Schupp (Blochin, Die Lebenden und die Toten, Ku'damm 56, Homeland).



Für die optimale Veranschaulichung hat sich TELE 5 die Spielfilme

des Tages mit der Knigge-Brille angeschaut. So überlässt Linus

(Humphrey Bogart) beim Segeln Sabrina (Audrey Hepburn) seine Jacke

("Sabrina"). Das wird goutiert mit einer Bauchbinde: "Ein Gentleman

überlässt in den kalten Stunden das Sakko immer der Dame". Insgesamt

sind 69 dieser Bauchbinden geplant.



Der "Kniggetag - Bock auf gutes Benehmen" am 16. Oktober 2016 von

15:15 Uhr bis 00:15 Uhr auf TELE 5.



Sendehinweis, 16. Oktober 2016



Anmoderation des Knigge-Tages Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Begrüßung im öffentlichem Raum

15:25 Uhr"Sabrina"

Anmoderation Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Handy



Anmoderation Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Nebeneinander hergehen

17:50 UhrRat mal wer zum Essen kommt



Anmoderation Friedrich Liechtenstein Knigge-Clip: Double Date



Anmoderation Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Zu Zweit im Restaurant

20:15 UhrVertigo - Aus dem Reich der Toten

Anmoderation Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Trinken im Restaurant



Anmoderation Friedrich Liechtenstein

Knigge-Clip: Essen im Restaurant

23:10 UhrDinner for One - Eine mörderische Party







