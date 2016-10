Remmert auf EuroBLECH 2016

BASIC Tower Blech 4.0: intuitive Bedienung und neues Design feiern Premiere

(firmenpresse) - Auf der EuroBLECH 2016 präsentiert Remmert an Stand D76, Halle 12, erstmals die neue grafische Benutzeroberfläche (graphical user interface = GUI) für seinen BASIC Tower Blech 4.0. Dank der einfach bedienbaren Mensch-Maschine-Schnittstelle ist das automatische Blechlagersystem ab sofort noch besser in der Lage, die Effizienz in der Fertigung zu erhöhen. Ein weiteres Highlight: Der Lagerturm zeigt sich im neuen Design, das optimal an die technischen und ökonomischen Anforderungen angepasst ist.



Mit der GUI reagiert der Experte für intelligente Langgut- und Blechlagersysteme auf die zunehmende Kundennachfrage nach Lösungen zur Vernetzung und intelligenten Steuerung automatisierter Anlagen. Die Performancesteigerung wird maßgeblich über die einfache und intuitive Bedienung sowie eine schnelle Fehlererkennung und -behebung für die gesamte Anlage erreicht. Wie das genau gelingt, erfahren Interessenten am Messestand. Mit dem Anschluss des Laser FLEX 4.0, der Automationslösung für Laseranlagen, lassen sich beide Systeme im Handumdrehen zur vollautomatisierten Blechfertigungseinheit ausbauen. Der Remmert-Laser FLEX 4.0 ist auf dem MAZAK-Stand, H132 in Halle 11 zu sehen.



Infokasten Remmert BASIC Tower Blech 4.0

-Modulare Bauform als Single- oder Doppelturm

-Erhältlich in den Formaten 3015 (3 t), 4020 (5 t), 6020 (5 t),

8020 (5 t)

-Hohe Lagerdichte durch kompakte Bauweise

-Flexible Lagerhöhen je nach Anforderung

-3 t und 5 t Nutzlast pro Palette

-Flexible Beladehöhe pro Palette

-8 Wochen Liefer- und Montagezeit ab Bestellung



Infokasten Remmert-Laser FLEX 4.0

-Für Bleche in den Formaten 3015, 4020, 6020

-Standardschnittstelle an alle gängigen CAM-Systeme

-Anschluss mehrerer Bearbeitungsmaschinen möglich

-Materialwechselzeiten von 65 Sekunden pro Maschine (3015)



Infokasten Remmert-Blechlager

-Hohe Lagerdichte durch kompakte Bauweise

-Erweiterungsfähiges System

-Vollautomatische Bevorratung aller Formate



-Layout als Ein- oder Doppelturm System





http://wwww.remmert.de



Remmert ist in der Metall verarbeitenden Industrie sowie im Stahl- und Metallhandel der anerkannte Experte für intelligente Langgut- und Blechlagersysteme. Der Material- und Informationsfluss wird von der Materialanlieferung über die Kommissionierung bis zur Bereitstellung an den Bearbeitungsmaschinen perfekt an die Prozesse der Kunden angepasst. Die modular aufgebauten Softwarelösungen und automatischen Handling- und Kommissioniersysteme von Remmert garantieren ein hocheffizientes Lagern. Um die notwendige Produktivität auch für ältere Lagersysteme zu ermöglichen, bietet Remmert Erweiterungen, Modernisierungen, Automatisierungen und Material- sowie Informationsflussoptimierungen für Langgut- und Blechlagersysteme aller Hersteller.

Remmert GmbH

Kommentare zur Pressemitteilung